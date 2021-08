Sergipe tem alta de 10% na demanda por eletricidade em julho, aponta CCEE

Mercado livre, onde estão o comércio e consumidores residenciais, registrou aumento de 32,3% no período

O Sergipe consumiu 455 megawatts médios em julho, alta de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados preliminares são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.

A organização associa o avanço à demanda do mercado livre, que atende as grandes indústrias e redes de comércio e serviços da região. O consumo no segmento cresceu 32,3%, com a entrada de novos consumidores do setor químico e a retomada do ramo têxtil.

Já o mercado regulado cresceu 3% na região, influenciado principalmente pela reabertura gradual da economia. O segmento fornece eletricidade para pequenos comércios, empresas de pequeno e médio porte e para os consumidores residenciais.

Sobre a CCEE

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE (www.ccee.org.br) é responsável por viabilizar e gerenciar a comercialização de energia elétrica no país, garantindo a segurança e o equilíbrio financeiro deste mercado. A CCEE é uma associação civil sem fins lucrativos, mantida pelas empresas que compram e vendem energia no Brasil. O papel da CCEE é fortalecer o ambiente de comercialização de energia – no ambiente regulado, no ambiente livre e no mercado de curto prazo – por meio de regras e mecanismos que promovam relações comerciais sólidas e justas para todos os segmentos do setor (geração, distribuição, comercialização e consumo).

FSB Comunicação