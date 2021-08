Serviços de saúde especializados atraem visitantes ao Recife, conhecido como o polo médico nordestino

Considerado o segundo polo médico mais relevante do país, a capital pernambucana segue firme no pódio quando o assunto é saúde, consolidando-se cada vez mais como uma das principais opções na hora do turismo saúde. Ao todo, são mais de 400 instituições médicas como hospitais, laboratórios e clínicas. São aproximadamente 8,2 mil leitos, que atendem sergipanos que se somam a clientela de mais de 20 mil pessoas por dia. O movimento aquece a economia, gerando emprego e renda em vários setores.

De acordo com secretário executivo de Turismo do Recife, Mustafá Dias, o movimento vem ganhando ainda mais força nos últimos tempos. “Há aproximadamente oito anos, nasceu esse objetivo do trade turístico, estimulado por alguns profissionais que vieram de fora, de o Recife se transformar em um destino de turismo de saúde. A trajetória no ramo vem sendo um sucesso e agora retoma com força total”, enfatizou.

Entre os centros de excelência no Recife está o Hospital de Olhos Santa Luzia, localizado no Bairro de Casa Forte, conhecido pelo tratamento humanizado e por possuir equipamentos de última geração e o mais ativo e especializado corpo médico da região nordeste. Pelo seu grau de excelência, com oftalmologistas com formação nacional e internacional, é capacitado pela Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo para a formação de especialistas em doenças da retina.

Um dos destaques do Hospital de Olhos Santa Luzia é o Centro de Diagnóstico de Retina e Vítreo, coordenado pelos oftalmologistas Luiz Guilherme Freitas, Clóvis Freitas e Fabiana da Fonte Gonçalves. Além da parte de retina, o hospital é focado em oftalmopediatria, neuro-oftalmologia, clínica geral e muito mais.

Quando o assunto é exame diagnóstico de qualidade, a capital pernambucana oferece os serviços do Grupo Radiológico José Rocha de Sá, que, com 50 anos, é a empresa de diagnóstico mais antiga do Nordeste. O grupo conta com duas unidades, uma no Derby e outra na Avenida Rui Barbosa, onde são realizados exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, densitometria óssea, eco cardiograma, colposcopia, mamografia digital, e Raio X, além da ultrassom com elastografia.

Na área de cardiologia, um dos equipamentos que atrai pacientes ao polo médico do Recife é o Prevencor – Centro de Cardiologia Diagnóstica, que conta com clínicas em Boa Viagem Olinda e no Bairro do Paissandu. O Prevencor oferece todos os exames cardiológicos e tem parceria com hospitais, para atendimentos em caso de urgência. “No Prevencor, os pacientes podem realizar todos os exames cardiológicos em um único lugar, e assim voltarem para suas cidades”, destaca a médica cardiologista Rosângela Leocádio.

Outro serviço com grande credibilidade no Recife é o de nutrologia medicinal. Um dos nomes mais procurados pelos pacientes de Recife e outros estados é o da Dra. Thalita Diniz, especialista em nutrologia esportiva e emagrecimento. A clínica está localizada no RioMar Trade Center 3.

Já na estética dentária, a clínica Valuar Orofacial chega com diferencial no profissionalismo e na tecnologia utilizada nos procedimentos, além de dentistas doutores especialistas. Implante dentário, pré-natal odontológico, odontologia clínica, odontogeriatria, odontologia hospitalar, tratamentos de gengivas, lentes de contatos e facetas, próteses, ortodontia, endodontia automatizada, harmonização orofacial estética e funcional e cirurgias gerais são serviços do consultório.

