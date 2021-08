Thaila Ayala exibe barriga de gravidez em viagem ao México

Thaila Ayala exibiu a barriga de gravidez em viagem ao México. A atriz, que anunciou a gestação do primeiro filho com Renato Góes no final de semana, fez os cliques em Tulum. “Meu lugar favorito em Tulum”, disse ela ao marcar um restaurante mexicano.

Os atores esperam um menino, que se chamará Franciso. A atriz havia dito que sempre pensou em adotar, mas que neste ano começou a cogitar a possibilidade de gerar um filho.

“Sempre quis muito [adotar]. Aliás, eu não queria ter filhos biológicos, só adotados. Isso mudou com o tempo. Hoje tenho vontade de ter os dois!”, revelou.