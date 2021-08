TRT20 realizará webinar “Saúde dos trabalhadores em tempo de pandemia: teletrabalho e ergonomia”

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) realizará, na próxima terça-feira, 17/8, a partir das 16h, webinar com o tema “Saúde dos trabalhadores em tempo de pandemia: teletrabalho e ergonomia”.

O evento, organizado pela Escola Judicial do TRT20 (EJUD20), é uma ação institucional do Programa Trabalho Seguro no âmbito do TRT da 20ª Região.

Haverá palestras do médico ortopedista André Torres e das fisioterapeutas Cristina Aparecida Neves Ribeiro e Juliana Soares Guimarães, ambas do TRT da 18ª Região (GO). O encontro será conduzido pela Juíza Eleusa Maria do Valle Passos, Gestora Regional do Programa Trabalho Seguro.

O webinar será transmitido no canal do TRT20 no YouTube.

Ascom/TRT20