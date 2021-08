Uninassau Aracaju lança campanha pelo aleitamento materno

A Instituição estará recolhendo potes de vidro com tampas de plástico para acondicionamento do leite humano

O aleitamento materno é arma mais poderosa contra a mortalidade infantil. Esse dado é confirmado pela Organização Mundial de Saúde. Nesse sentido, a UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, está lançando a campanha “Doe amor em forma de potes”, em alusão ao Agosto Dourado, mês dedicado a amamentação. A ação terá início no próximo dia 17 agosto e segue até 17 de setembro, com o apoio do curso de Enfermagem.

A coordenadora do curso, Juliana Vasconcelos, explica que a UNINASSAU, por meio das Ligas Acadêmicas de Enfermagem em Saúde da Mulher e Obstetrícia (LAESMO) e de Enfermagem em Neonatologia e Pediatria (LAENP), está impulsionando a campanha “Essa ação é muito importante porque o leite materno traz inúmeros benefícios para a criança, além de diminuir a mortalidade infantil, evita diarreia e infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol alto e hipertensão”, observa Juliana.

A professora lembra que o aleitamento é fonte de nutrição para a criança e reduz a chance de obesidade. Além disso, contribui para o desenvolvimento da cavidade bucal e promove o vínculo afetivo entre mãe e bebê. “O leite humano é o alimento mais completo para a criança, e é recomendada a amamentação exclusiva até os seis primeiros meses de vida, sendo complementado por outros nutrientes até dois anos ou mais. Estudos comprovam que o bebê amamentado apresenta maior desempenho na vida escolar”, ressaltou Juliana.

Doação

A coordenadora da UNINASSAU explica que no ato da doação, toda e qualquer quantidade pode ajudar, pois 1 ml de leite é suficiente para nutrir um recém-nascido a cada refeição, a depender do peso. “Portanto a pessoa que esteja amamentando e se encontre saudável, pode doar. Todo leite é analisado, pasteurizado e passa por um processo de controle de qualidade antes de ser ofertado ao recém-nascido internado em unidades neonatais”, atenta a professora.

Sobre os potes, ela explica que são recomendados os de vidro com tampa de plástico rosqueável, a exemplo do pote de café solúvel, ou algum no mesmo modelo, para melhor condição de coleta e armazenamento do leite, devido à sua boca mais larga.

Quem tiver interesse em doar os frascos basta ir até o ponto de arrecadação fixo, montado na UNINASSAU, localizada na Av. Augusto Franco, 2340, no bairro Siqueira Campos.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães