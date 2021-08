Variantes Covid-19: tratamento de Fisioterapia Respiratória não é modificado

Apesar do tratamento realizado pelo profissional da Fisioterapia não ser modificado, variantes do vírus, como a Delta, podem provocar o agravamento das sequelas

A Fisioterapia Respiratória é essencial no tratamento pós-covid-19. Uma das principais sequelas apresentadas por pacientes, após a recuperação da doença, é o cansaço. No cenário das variantes do vírus, como a Delta, por exemplo, as sequelas podem ser ainda mais agravadas. No entanto, o tratamento realizado pelo profissional da Fisioterapia não é modificado.

“O tratamento da Fisioterapia Respiratória está relacionado diretamente na resolução das sequelas causadas pela doença. O tratamento em si, não muda, porém a gravidade das sequelas dos pacientes que chegam, têm tendência a serem maiores. Como eles já chegam para o nosso atendimento com a doença Covid-19 resolvida, geralmente não é realizado o mapeamento genético do vírus para identificação da nova variante. Mas acredito que sim, devido a rápida disseminação desse novo vírus”, explica o preceptor do Estágio da Fisioterapia Respiratória e professor da Universidade Tiradentes, Dr. Marcos Gabriel do Nascimento Júnior.

O professor atua no Centro de Saúde Ninota Garcia, administrado pela Unit. Na unidade, há uma média de 15 atendimentos diários para pacientes pós-Covid, que buscam o tratamento de Fisioterapia Respiratória. “A média de atendimentos continua com a demanda alta. Atendemos por horário entre 3 à 8 pacientes Pós-Covid-19, e temos três horários de atendimento na terça e quinta e quatro horários na segunda, quarta e sexta. Totalizando uma média semanal de 15 atendimentos por dia, somente de pós-Covid-19, que atualmente são nossa maior demanda para o serviço”, pontua.

No cenário geral das variantes do vírus, o preceptor do Estágio da Fisioterapia Respiratória e professor da Unit destaca, ainda, que o principal impacto está relacionado à eficácia das vacinas. “Devido às mutações do vírus, o principal impacto está relacionado com relação às eficácias das vacinas. Por ser uma variante nova, as vacinas não foram criadas em função dessa nova mutação. No atual estágio, conseguimos ver que algumas vacinas estão com eficiência diminuídas com relação a nova variante. A variante Delta acaba por ser mais transmissível, e com uma tendência maior ao agravamento da Covid-19”, aponta o Dr. Marcos Gabriel do Nascimento Júnior.

Apesar do desafio ser maior devido às variantes, o professor sinaliza que com o avanço da vacinação há a tendência de diminuir os casos de Covid-19. Porém, ele ainda faz um alerta. “Existe essa tendência, conforme o programa vacinal vai avançando, os casos vão diminuir, porém, não podemos esquecer que mesmo os vacinados podem ser infectados e ainda sim podem transmitir. As vacinas ajudarão em uma menor probabilidade para agravamento da doença e consequentemente para que não existam sequelas”, expõe.

Acesso ao serviço

Para ter acesso aos serviços, o paciente deve ter encaminhamento médico, por meio do atendimento prévio Unidade Básica de Saúde ou atendimento hospitalar. O Centro de Saúde Ninota Garcia possui parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS) e o paciente pode ter acesso ao tratamento por meio dele. O preceptor do Estágio da Fisioterapia Respiratória e professor da Unit reforça a importância da Fisioterapia Respiratória e orienta ao paciente recuperado da Covid-19, que esteja sentindo alguma sequela, a procurar tratamento.

“A fisioterapia respiratória é indispensável para qualquer paciente que teve algum tipo de sequela por causa da covid-19. Pois com a fisioterapia poderemos restabelecer toda a funcionalidade que o paciente tinha antes da doença em um prazo bem reduzido. Vale salientar que ninguém gosta de ficar se sentindo cansado, este sendo o tipo de sequela mais comum apresentado pelos Pós-Covid-19”, frisa o Dr. Marcos Gabriel do Nascimento Júnior.

