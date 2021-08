Zezinho Sobral discute desenvolvimento e atração de investimentos para Santo Amaro das Brotas

Defensor da geração de emprego através do desenvolvimento do Vale do Cotinguiba e de Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) retornou a Santo Amaro das Brotas para acompanhar a assinatura do Plano de Desenvolvimento do município. O encontro contou com a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho, do presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), José Matos, com o vereador Eiarle Santos, o prefeito Paulo César e secretários municipais.

Para Zezinho Sobral, diálogos como este são fundamentais para a garantia de desenvolvimento dos municípios sergipanos. “Nós tivemos uma reunião na Sedetec a pedido do vereador Eiarle e discutimos a possibilidade de desburocratizar e atrair investimentos para essa região. Agora, fazemos essa visita oficializando o compromisso que temos pelo crescimento de todo estado de Sergipe”, explica o parlamentar.

“Temos dependido de cidades próximas, como Barra dos Coqueiros e Laranjeiras. Costumo dizer que somos órfãos, vivemos à mercê da arrecadação do ICMS do município e só. Com a assinatura do termo de desenvolvimento e o apoio do deputado Zezinho Sobral, tenho certeza que vamos ampliar o desenvolvimento do estado de Sergipe e da cidade de Santo Amaro”, afirma o prefeito Paulo César. O Termo de Desenvolvimento de Santo Amaro das Brotas, que foi assinado na ocasião, apresenta isenções para as futuras indústrias que possam se instalar na cidade, oferecendo um ambiente favorável e juridicamente seguro para a instalação no município.

O vereador Eiarle Santos, que procurou o deputado para intermediar o diálogo, declara estar satisfeito com o apoio dado por Zezinho Sobral. “Uma honra para mim participar desse momento histórico e saber que foi plantada a semente. Abrimos as portas de futuros investimentos para a região e essa é a forma correta de fazer política, pensando em todos”, ressalta.

“Fiquei muito feliz e satisfeito. É um trabalho prestado em favor da população em resposta àqueles que acreditam que o Legislativo pode e deve contribuir de alguma maneira. Estarei sempre disponível e empenhado em auxiliar, atrair e propor a chegada de investimentos e de melhorias para essa região e, consequentemente, para o município”, destaca Zezinho Sobral.

Ascom Deputado Zezinho Sobral