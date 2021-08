Escolha pela base: a dúvida e o risco

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O governador Belivaldo Chagas (PSD) continua em silêncio sobre a indicação do nome do bloco para disputar o Governo do Estado em 2022. Já anunciou e mantém que a decisão final deve ocorreu na segunda quinzena de setembro, podendo entrar na primeira semana de outubro. O candidato da base aliada sairá por decisão da maioria e avaliação final do governador. O próprio Belivaldo já havia anunciado que os pré-candidatos trabalhassem internamente para conquistar a maioria do grupo e ser o escolhido ou não, dependendo naturalmente da posição das demais lideranças que integram a base.

Atualmente são três candidatos que estão claramente em campanha interna para convencer os demais membros da base aliada que devem ser o candidato. O deputado Fábio Mitidieri (PSD) trabalha com maior discrição, o seu colega Laércio Oliveira (PP) pôs os pés na estrada e visita lideranças políticas do Estado, anunciando sua disposição em ser candidato a governador, e o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) que tem trabalhado intensamente e deixa claro para a população que quer disputar a sucessão de Belivaldo Chagas, inclusive aparecendo bem nas pesquisas e atuando firme à frente da Prefeitura de Aracaju, fazendo com que sua administração repercuta em todo Estado.

O senador Rogério Carvalho (PT), cujo nome integrava a relação dos pré-candidatos a governador pelo bloco, decidiu que disputará o mandato independentemente da escolha e já conversa com seus companheiros e outros partidos de centro esquerda fazer composições e não haverá recuo de sua decisão, porque já ouviu o ex-presidente Lula e tem o seu aval para candidatura em 2022. Outro que também aparecia com freqüência, mas sem alarde, para a sucessão estadual, era o conselheiro Ulices Andrade, que está no mais absoluto silêncio e há informações de que se o anuncio do candidato da base for em março, ele estará à disposição.

Sexta-feira passada, pela manhã, durante inauguração de uma escola, no bairro de Atalaia, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) fez um discurso mais profundo em relação ao trabalho que realiza em Aracaju, fez amplos elogio ao ex-deputado federal André Moura e revelou que reconhecia toda a atenção que o Moura teve para com ele durante sua administração anterior, com a liberação de recursos que foram fundamentais para o trabalho que realiza até hoje na Capital. Demonstrou satisfação porque o ex-deputado está aliado ao bloco de apoio ao governador Belivaldo Chagas e deixou claro que gostaria de continuar junto a André em outras caminhadas.

Quem compareceu à inauguração da escola percebeu que daí sairia, de forma indireta, a o anuncio de que disputaria o Governo do Estado, exatamente pela vontade de continuar a parceria com Moura. Não é mais surpresa que André será o candidato do bloco para o Senado Federal, seja qual for o nome escolhido para a sucessão de Belivaldo. E esse fato vinculou o desejo do prefeito e a quase certeza do nome de André ao Senado. Além disso, o prefeito faz um trabalho que impressiona a grande Aracaju e já começa a chegar muito forte em cidades do interior, o que provoca o crescimento do seu nome junto às bases de apoio ao Governo.

O final de semana foi de conversas intensas de bastidores. A principal era de que o deputado Fábio Mitidieri (PSD), um dos nomes fortes para disputar o Governo, estaria chateado com a pré-campanha aberta do prefeito Edvaldo Nogueira. Não é que isso provoque agora algum tipo de cisão, mas uma liderança forte do grupo disse claramente: “isso cheira a mal estar e provável rompimento”. Lógico que o governador Belivaldo Chagas tem o controle de todo esse processo e condições de segurar a unidade do bloco, mas o que se passava era que o bloco se comportaria pacificamente em caso do apoio absoluto ao escolhido, por parte dos que ficaram de fora.

A irritação de Mitidieri (não confirmada por ele) viria ainda das eleições municipais de 2018. O deputado indicaria o vice-prefeito de Edvaldo Nogueira, mas não o fez porque o então candidato à reeleição teria recusado a sugestão do vice, admitindo que tivesse o objetivo de concluir o novo mandato e apoiaria Fábio ao Governo em 2022. O martelo foi batido à época. Entretanto, Edvaldo se animou a disputar o Governo, com incentivo de pelo menos dois fortíssimos aliados, e com o formato que está utilizando para tentar expor e consolidar o seu nome. Sabe-se que o nome de Mitidieri sempre foi o favorito da maioria e estava praticamente definido.

Se der xabu complica, porque a base não pode sair dividida, para que se consolide o projeto político-administrativo conduzido por Belivaldo, para que não haja qualquer risco de não dar certo. Aliás, segundo ainda um político experiente que merece ser ouvido, tem a certeza de unidade e solidez, o ex-deputado federal André Moura não será candidato ao Senado. Lógico que muita água vai rolar e há confiança de que o governador Belivaldo Chagas tem o domínio da sua base aliada e não permitirá que a dúvida supere a certeza.

Almoço com ministro

O ministro João Roma, da Cidadania, almoçou ontem, antes de viajar a Brasília, no restaurante Carro de Boi, com o governador Belivaldo Chagas, parlamentares e secretário de Estado.

*** No mesmo almoço estavam três pré-candidatos a governador: Fábio Mitidieri (PSD), Laércio Oliveira (PP) e Edvaldo Nogueira (PDT).

Zeca assume segunda

Foi durante o almoço com o ministro João Roma que o governador Belivaldo Chagas anunciou que Zeca da Silva assume a Secretaria da Agricultura na segunda-feira às 11 horas.

*** Zeca fica no lugar do atual secretário André Bomfim.

Modelo permanece

De Brasília chega à informação de que modelo eleitoral de 2022 será igual ao de 2020, porque o Senado não terá tempo de avaliar o projeto aprovado pela Câmara.

*** Continuará sendo a votação por chapas partidárias e vence quem tiver mais votos, com a vantagem de aproveitamento das sobras para fortalecer a sigla.

*** Segundo ainda a informação, caso haja qualquer tipo de mudança será em 2024, nas eleições municipais.

Um novo momento

O presidente regional do PT, deputado federal João Daniel, disse ontem que está tudo em ordem com a base aliada e que o senador Rogério Carvalho (PT) quer ser candidato ao Governo escolhido pelo bloco.

*** Perguntado se caso Rogério não seja o candidato do bloco governista, disputará o Governo mesmo assim? João Daniel respondeu: “temos que analisa cada momento”

*** João Daniel disse que o governador Belivaldo Chagas terá conversas com membros do PT, inclusive com Rogério Carvalho.

Já com marketing

Entretanto, chega à informação que o senador Rogério Carvalho (PT) está trabalhando muito nos bastidores, já como candidato decidido ao Governo de Sergipe.

*** Está organizando o partido em Sergipe, buscando quebrar arestas e está quase fechado com a equipe de marketing que fará sua campanha.

*** Por enquanto, o PT estaria fechando com o PSB, mas também conversa com o PSDB de Eduardo Amorim, além do Psol.

Apoio de lideranças

Sobre a sua provável candidatura ao Governo, o deputado federal Luis Mitidieri (PSD) diz que “está caminhando muito bem. Só posso agradecer o apoio que tenho recebido de todas as lideranças do agrupamento”.

*** Estou tranquilo e confiante que no momento certo, o governador Belivaldo Chagas irá nos reunir e ouvir o grupo

*** Mitidieri acredita que o sistema atual é o mais justo. Nós fizemos uma reforma eleitoral tem dois anos. Não se justifica alterar agora.

Batalha na TV-Aperipê

O ex-secretário de Comunicação e radialista Carlos Batalha assume hoje a direção da TV-Aperipê. Ontem, Batalha reuniu-se com a presidente da Fundação de Cultura, Conceição Vieira (PT), para tratar sobre TV.

*** Carlos Batalha foi uma indicação do ex-deputado federal André Moura, provável candidato ao Senado pelo bloco liderado por Belivaldo Chagas.

Marcio com Lula

Marcio Macedo (PT) acompanha a viagem do ex-presidente Lula em Pernambuco. Já no domingo começou em Recife, com uma reunião com dirigentes e lideranças do PT.

*** – Conversamos sobre a responsabilidade do partido frente à situação triste que vive o Brasil e o povo brasileiro, disse Marcio.

*** Ontem, houve um encontro com membros do PSOL de Pernambuco, refletindo sobre o momento político do Brasil e a necessária unidade pra reconstrução do país.

Venâncio ou Luís

O ex-deputado Venâncio Fonseca (PSC) e seu irmão, Luis Fonseca, estão conversando para decidir quem dos dois será candidato a deputado estadual. Um apoiará o outro pós-decisão.

*** Venâncio Fonseca pode troca o PSC pelo Republicanos, mas ainda não há nada confirmado.

Eduardo e eleição

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) está animado com a possibilidade da formação de uma chapa de oposição tendo o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), como candidato a governador.

*** As conversas continuam, mas Valmir ainda não decidiu se sairá majoritário. O vice seria o ex-deputado Ivan Leite, que também é tucano.

*** Circula a informação que Valmir pretende disputar vaga na Câmara Federal, e o filho, Talysson, à reeleição na Assembleia.

João Roma e André

João Roma, ministro da Cidadania, enquanto esteve ontem em Aracaju, tratou o ex-deputado André Moura de “líder” – durante discurso – e de “senador” nas conversas pessoais.

*** Roma, em pronunciamento, deu André como exemplo, dizendo que “até sem mandato ele trabalho por seu Estado”.

Um bom bate papo

Roberto Freire – O PGR sai do sono letárgico, pressionado pela opinião pública e pelo STF e abre uma apuração preliminar contra Bolsonaro, pelos ataques a lisura das eleições brasileiras.

Sergio deprimido – Sérgio Reis está deprimido depois da divulgação em que ele defende golpe Paralisação no dia 7 de Setembro é uma ação nacional para parar o País.

Terceira dose – Brasil inicia estudo com 3ª dose; países como Chile, EUA e Israel já utilizam dose de reforço.

Congresso – Presidentes do Senado e da Câmara fizeram manifestações em redes sociais nesta segunda-feira.

Poder360 – Datena critica políticos em seu programa e fala que povo não tem interesse em golpe militar.

Gilvan – O blogueiros e militantes de redação, já culparam Bolsonaro, pela tragédia no Afeganistão, ou ainda é cedo?

Marcelo Ramos – O que atrapalha não é uma criança com deficiência na sala de aula. O que atrapalha é alguém com deficiência afetiva e humana no Ministério da Educação.

Fred Navarro – Em cartaz: “A volta dos que não foram”, com os trogloditas do Taleban no papel de salvadores da pátria que irão, mais uma vez, destruir.