Abertas inscrições para oficina de Body Painting no Centro Cultural

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), está com inscrições abertas para a Jornada Body Painting. Com vagas limitadas, a oficina será realizada no Centro Cultural de Aracaju, nos dias 4, 5, 11 e 12 de setembro. As inscrições para as dez vagas disponíveis devem ser realizadas via formulário QRCODE ou através do e-mail jornadapinturacorporal@gmail.com.

Ministrado pelo facilitador Estevão Andrade, o curso de Body Painting busca estabelecer um elo entre as linguagens artísticas body painting e as manifestações folclóricas do estado de Sergipe. Serão quatro dias de criação, com conteúdo voltado para as manifestações folclóricas e sobre a possibilidade que os corpos têm de questionar, manifestar e comunicar através da pintura.

De acordo com Estevão, a oficina objetiva “mostrar a pintura não só como beleza, mas como protesto e usar o corpo como uma tela para essas questões”. “Falar com o corpo através da pintura, performance, maquiagem e a possibilidade de expressão através dos corpos. Mostrar a oportunidade das pessoas, sejam artistas ou não, de se expressar através da pintura corporal”, diz.

A Jornada Body Painting é parte das entregas da Lei Aldir Blanc, através do edital Janelas para as Artes, executado pela Funcaju. Segundo Estevão, o edital significou um respiro e a possibilidade de criação artística.

“A pandemia tirou a nossa possibilidade de trabalhar, principalmente pelo fato dos materiais serem muito caros. Mas aí surgiu o edital, que nos deu uma oportunidade de criar algo, pesquisar, produzir e executar. Para mim, quanto artista, foi como um respiro para que eu possa praticar e criar sem me preocupar”, disse.

O Centro Cultural de Aracaju está localizado na praça General Valadão, 134, no Centro da capital.