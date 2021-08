Alô Sintese! O povo quer o professor na “linha de frente” … da sala de aula!

Este colunista inicia este comentário já com um entendimento: não existe profissão mais nobre do que o professor! O profissional do magistério forma advogados, médicos, odontólogos, jornalistas, engenheiros…transmite o que tem de melhor: o conhecimento! E este espaço nutre o maior respeito por estes trabalhadores, seja da rede pública ou privada, seja ou não sindicalizado. A luta por valorização salarial, por exemplo, sempre teve o apoio e o respaldo deste colunista.

Mas, feitas estas considerações iniciais, este colunista também entende que o momento é de cobrança ao magistério sergipano, ao Sintese! Há um impasse declarado entre o sindicato e o governo do Estado. Isso vem se arrastando desde a semana passada, quando o Executivo anunciou para esta terça-feira (17) a volta das aulas da rede pública e o Sintese declarou greve por tempo indeterminado, por não concordar com a retomada agora. A categoria só aceita voltar a discutir, mediante algumas condições…

O Sintese exige que o processo de imunização completa da comunidade escolar, como também higienização de todos os ambientes. Só assim, a categoria entende que pode “sentar” para tratar de um possível retorno com o Executivo. Mas, como todo o respeito ao Sindicato e ao Magistério em geral, é verdade que os registros diários de mortos e infectados pela covid “desabaram” em Sergipe, e a ocupação de leitos de UTI em hospitais, públicos e privados, também passam por forte redução…

Há de se reconhecer que o processo de imunização em Sergipe está avançando bem, com mais vacinas chegando com frequência; outro aspecto relevante é que, os professores da rede privada já retomaram as aulas presenciais, há quase um mês (21 de julho) e não se viu um crescimento de novos casos, de infectados. É louvável que os professores estejam preocupados com o retorno, que incentivem a vacinação, mas este é um momento de somação, de todos que fazem esta comunidade escolar…

Também é verdade que o Magistério merece sim valorização, mais investimentos, mais condições de trabalho, mas assim como os médicos, os enfermeiros e demais profissionais da saúde, que todos nós valoramos e reconhecemos pelo esforço concentrado deles para salvar vidas, nos momentos mais difíceis da pandemia, agora a sociedade clama por um “esforço” do Sintese e dos professores da rede estadual em defesa da Educação pública, da qualidade de ensino!

O povo não virou as costas para a Ciência, para os profissionais da saúde; e também não vai virar para as lutas e direitos do Magistério, mas neste esforço concentrado, o povo quer o professor na “linha de frente”, da sala de aula, lecionando, transmitindo conhecimento. Esse impasse de agora, perde o Sintese, perde o governo, mas quem perde, principalmente, é o aluno da rede pública. Já temos fome, desemprego, desigualdades demais…a “bola” está com o sindicato! É só querer fazer o “gol”…

Por decisão do desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, nessa segunda-feira (16), o Sintese terá que suspender a greve por tempo indeterminado sob pena de multa diária de R$ 40 mil, em caso de descumprimento.

Ao proferir sua decisão, o magistrado levou em consideração o fato de que a paralisação das aulas vai prejudicar a coletividade, em especial os mais humildes, que estão há mais de um ano sem frequentar a escola, de maneira presencial ou remota.

Indefinição nas regras I

A decisão da Câmara Federal de aprovar, em 1º turno, o texto-base da PEC da Reforma Eleitoral, “sepultou” o “Sistema Distritão”, condenado por este colunista, mas, se aprovado pelo Senado, provocará uma grande mudança, em relação ao “Sistema Atual”, com o retorno das coligações partidárias. Alguns especialistas e até a maioria dos senadores veem como “retrocesso” e até ameaçam “engavetar” a proposta.

Indefinição nas regras II

Em síntese, pelo formato atual a tendência é de grandes mudanças e renovações nos parlamentos; o “Distritão” beneficiava quem tinha mais dinheiro, estrutura e fama; a volta das coligações traz sim um pouco mais de igualdade, permite que “pessoas comuns” possam sonhar em conseguir se eleger, mas também é um facilitador para quem busca a reeleição.

Indefinição nas regras III

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que, com a volta das coligações, há um fortalecimento natural das chamadas “legendas de aluguel” ou partidos pequenos que geralmente negociam seus apoios em troca de participação nas coligações e mais tempo de tv no programa eleitoral. É um verdadeiro “negócio”! Só que como o Senado fala em vetar as mudanças, a classe política segue aflita…

Escuridão em Aracaju

Diante do anúncio feito pela prefeitura de Aracaju de revitalização da iluminação pública da cidade, logo este colunista começou a receber apelos de moradores de diversos pontos da capital que já não conseguem caminhar por determinadas ruas temendo o pior diante de tanta escuridão. Na região dos bairros Suissa, Cirurgia e São José as reclamações se multiplicam. A gente quer vacina, Edvaldo, mas também que iluminação, trabalho e segurança…

Máfia dos Shows I

Lembram do escândalo que ficou conhecido em Sergipe como “Máfia dos Shows”, e que resultou em uma Ação Penal Pública contra o ex-vereador de Aracaju Cabo Amintas, em uma confusão envolvendo o empresário Téo Santana; o presidente da CMA, vereador Nitinho Vitale; e o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas de Santana?

Máfia dos Shows II

Cabo Amintas havia sido denunciado pelo Ministério Público de Sergipe por supostamente ter pedido propina de R$ 100 mil para o empresário, para não denunciar possíveis fraudes envolvendo a contratação de bandas. O mesmo valor teria sido pedido aos outros dois citados.

A verdade!

Em recente decisão, a juíza da 9ª Vara Criminal de Aracaju, Bruna Aparecida de Carvalho Caetano Rocha, julgou improcedente todo o pedido contra Cabo Amintas, que findou sendo absolvido, após todo o desgaste e após ter sido diretamente prejudicado do ponto de vista político em um ano eleitoral.

Jurisprudência

Em sua decisão a magistrada pontua que o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. “Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação”. Resta saber, agora, quem arcará com o prejuízo político para a cidade de Aracaju, que perdeu a representação de um vereador ativo e combativo como Cabo Amintas? Téo Santana, Nitinho ou Luiz Roberto?

Bomba!

Chega para este colunista uma documentação que pode comprometer o mandato de um vereador de Aracaju, o presidente de uma entidade sindical e o setor de Saúde. O assunto está sendo analisado com detalhes, mas trata-se de supostas entidades fictícias, que não possuem CNPJ e que estariam sendo subcontratadas para prestarem serviços ao poder público.

Exclusiva!

Este colunista está apurando, está verificando o endereço de uma cooperativa e uma espécie de “fábrica de denúncias manipuladas” para que o poder público fique sempre contra a parede. Ainda sobre a Saúde, fala-se no nome de um cidadão muito conhecido em Aracaju e de uma autoridade política, que gosta de cobrar ética e moralidade de terceiros. Um verdadeiro “genocídio”, do serviço público…

Gustinho & Ipesaúde

De olho no comando do Ipesaúde em Sergipe, há algum tempo, o deputado federal Gustinho Ribeiro e o Solidariedade aguardam apenas o “desembarque” do Partido dos Trabalhadores da gestão estadual para pleitearem o comando do órgão junto ao “galeguinho”.

Estamos de olho I

Agosto é o mês dos grandes acontecimentos históricos da nossa Nação! Por uma questão de honrar os compromissos que fechamos com um respeitado órgão de fiscalização e controle do nosso Estado, não iremos entrar em detalhes sobre uma “ocorrência” que acontecerá nos próximos dias, quando será desmascarada toda uma conjectura que vem dando enormes prejuízos aos cofres públicos nos últimos tempos.

Estamos de olho II

Tudo chefiado por um “falastrão”, “terrorista” e “maquiavélico” que já foi comprovado como falso paladino da moralidade! Assim que os fatos se tornarem públicos para a sociedade em geral, muitos discursos de moralidade e honestidade cairão por terra! Mas o que virá à tona não será novidade para algumas pessoas, até porque isso já se comenta nos corredores dos três poderes de Sergipe. Como diz um político experiente do Estado, “contra fatos, não existem argumentos”.

Marcelo Gomes I

Amigo e leitor deste colunista, o jornalista Marcelo Gomes deixou recentemente o comando da assessoria de Comunicação do ex-deputado André Moura, após 12 anos de muita convivência e grandes trabalhos. Dinâmico e inquieto, Marcelo tirou um tempo para descansar e repor as energias, mas já de olhos bem abertos para o mercado, pronto para assumir novos desafios.

Marcelo Gomes II

O jornalista assessorou André Moura em passagens pela Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, como líder do governo federal, além de secretário de Estado do Rio de Janeiro, participando efetivamente de diversas campanhas políticas em Sergipe, inclusive para0 cargos majoritários no interior. Deixa a assessoria sem rupturas ou arranhões, em um dos melhores momentos políticos de André, que volta a ter ascensão. É desejar boa sorte a este bom profissional.

Alô Simão Dias!

A Câmara de Vereadores de Simão Dias aprovou, em primeira discussão, o Projeto de Lei que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com Fibromialgia. O PL de autoria do vereador e líder do prefeito, Geraldo Macêdo (PSB), prevê que ficam os órgãos públicos, empresas públicas e concessionárias de serviços públicos e estabelecimentos privados, na abrangência do município, obrigados a dispensar, durante todo o horário de expediente, atendimento preferencial às pessoas com Fibromialgia.

Geraldo Macêdo I

Pela proposta do vereador, as empresas comerciais que recebem pagamento de contas deverão incluir as pessoas portadoras da doença nas filas destinadas ao atendimento preferencial, mediante apresentação de carteira que comprove a enfermidade ou laudo médico. O estabelecimento que descumprir a lei deverá sofrer advertência, multa ou até suspensão do alvará de funcionamento.

Geraldo Macêdo II

Para Geraldo Macêdo, a proposta visa beneficiar as pessoas que possuem a doença e precisam de atendimento médico, serviço público ou frequentam estabelecimentos privados, a exemplo de supermercados, bancos e farmácias. A fibromialgia é uma síndrome que causa múltiplos pontos de dor por todo o corpo. Associado ao quadro de dor, apresenta manifestações de cansaço, depressão e ansiedade e alterações intestinais. A boa notícia é que a fibromialgia tem tratamento e todos esses sintomas podem ser controlados e a qualidade de vida restabelecida.

Alô Tobias Barreto!

Dentro de Tobias Barreto começam a surgir rumores de uma pré-candidatura do candidato a vice-prefeito do ex-prefeito Diógenes Barreto, Kaká Santos para deputado estadual. A informação é que ele saiu fortalecido da eleição de 2020, mesmo com a derrota nas urnas, e teria o apoio do empresário Walter Macêdo, que é muito conhecido na região. Kaká vem sendo assediado por setores da oposição e até da situação.

Ministro & Mitidieri

O ministro da Cidadania, João Roma Neto, atendeu ao pleito do deputado federal Fábio Mitidieri, em conjunto com o ex-deputado André Moura, e entregou simbolicamente três mil cestas básicas à população carente de Sergipe. A solenidade aconteceu na Secretaria de Inclusão Social (SEIAS), no bairro São José, em Aracaju.

Ajuda para Quilombolas

No ato, o governador Belivaldo Chagas tratou de explicar o destino das cestas básicas entregues neste momento. São 23 comunidades quilombolas (Aquidabã, Aracaju, Barra dos Coqueiros, Canindé, Capela, Cumbe, Ilha das Flores, Indiaroba, Japoatã, Laranjeiras, Pirambu, Poço Redondo, Poço Verde, Riachuelo e Santa Luzia do Itabhy) contempladas com 2.800 cestas básicas, através da Fundação Palmares; e outras 200 entregue à população carente através do Sistema Faese/ Senar.

Mitidieri & André Moura

O pleito, solicitado ainda em maio, pelo deputado federal Fábio Mitidieri, em conjunto com o ex-deputado André Moura, foi atendido, e o parlamentar comemorou. “Fico muito feliz com a vinda do ministro, e, além disso, por ter atendido um pedido nosso. Neste momento de pandemia, devemos priorizar a comida no prato do povo mais carente”, ressaltou.

Outras entregas

Ainda na oportunidade, foi formalizado a entrega de um veículo adaptado à prefeita Hilda Ribeiro, de Lagarto; e a liberação de recursos, a partir do programa Alimenta Brasil, para o Governo de Sergipe, no valor superior a R$ 3 milhões.

Janier Mota I

Vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Janier Mota (PL) parabenizou o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) pelos 20 anos de existência, neste último sábado (14). Graças a um projeto de lei de autoria de Janier Mota na Assembleia Legislativa, a Lei Nº. 8.699, de 30 de junho de 2020, instituiu 14 de agosto – data de fundação do programa – como o Dia Estadual do Proerd em todo o Estado de Sergipe.

Janier Mota II

Oferecido pela Polícia Militar de Sergipe, o Proerd é um serviço educativo voltado para as crianças e adolescentes nas salas de aula de escolas públicas e particulares, com a finalidade de prevenir o uso de drogas e reduzir a violência na sociedade. O projeto desenvolve campanhas, atividades e projetos sociais, pedagogicamente estruturados em lições, que são ministrados, obrigatoriamente, por um policial militar formado para o desenvolvimento das ações da iniciativa. De acordo com a coordenação do Proerd, ao longo dessas duas décadas, o programa já atendeu cerca de 84 mil estudantes na Capital e no Interior do Estado.

Janier Mota III

“Fiz questão de sugerir a criação do Dia Estadual do Proerd para homenagearmos esta linda ação de valorização à vida, desenvolvida pelos nossos policiais militares. Trata-se de um patrimônio do povo sergipano. Completando 20 anos de história agora em 2021, o programa tem a honrosa missão de levar mensagens contra as drogas e violência à consciência e ao coração das nossas crianças e adolescentes nos colégios”, ressalta Janier Mota.

Samuel Carvalho I

Através de suas redes sociais, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) fez um apelo ao governador Belivaldo Chagas (PSD) no sentido que ele possa rever a política estadual de tributação sobre os combustíveis. O parlamentar sergipano está preocupado e alega que os sergipanos em geral estão sendo prejudicados com os preços praticados.

Samuel Carvalho II

“Infelizmente, durante essa semana, tivemos mais um aumento no valor da gasolina. O consumidor sofre! Cada vez mais o seu poder de compra vai diminuindo. O estado de Sergipe é responsável por uma das maiores alíquotas do país no preço dos combustíveis”, pontua o parlamentar.

Samuel Carvalho III

Em seguida, Samuel Carvalho acrescenta que “no etanol o ICMS praticado aqui é de 27%, o quinto maior do País. Só estamos atrás do Distrito Federal, Tocantins, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A alíquota incide, ainda, 29% sobre a gasolina. Ou seja, a gente continua entre os estados do Brasil com maior incidência de ICMS, o que deixa o combustível mais caro”.

Apelo

Por fim, Samuel Carvalho fez um pedido especial ao governador Belivaldo Chagas. “Faço um apelo ao governador! Já passou da hora do governo do estado rever sua política tributária e adotar medidas a fim de evitar com que o trabalhador seja penalizado com a alta no preço dos combustíveis”.

Assomise I

A Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise), encaminhou ofício ao governador do estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, para tratar da possível aposentação dos atuais coronéis da Polícia Militar de Sergipe. O documento expressa preocupações sinceras dos oficiais em relação ao tema. A aposentaria precoce de profissionais que ainda gozam de capacidade técnica de trabalho, obrigaria o governo do Estado a custear as compensações financeiras para esses servidores, num momento em que se questiona a saúde financeira do estado e também do país.

Assomise II

“Os coronéis que estão na iminência do ingresso forçado na reserva remunerada são a memória técnica profissional, homens de caráter, carreiras ilibadas, com relevantes serviços prestados a sociedade sergipana e que sequer conseguiram vencer a metade do tempo que a lei lhes confere no posto. Dentro da corporação há outros oficiais que já completaram os requisitos legais para a aposentadoria e ainda continuam no serviço ativo.”, explica o presidente da Assomise, coronel Adriano Reis.

Diná Almeida I

A deputada Diná Almeida foi recebida pelo superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em Sergipe, Victor Alexandre Sande, na sede da instituição. Na pauta da reunião, detalhes da supervisão ocupacional de cerca de 200 famílias moradoras de assentamentos em Tobias Barreto.

Diná Almeida II

A visita, que é resultado de um pedido da parlamentar em conjunto com o deputado federal Fábio Reis, será realizada ainda nesta semana. Além de ajudar a concluir o levantamento detalhado dos créditos que essas famílias têm a receber, a supervisão tem como objetivo a entrega definitiva dos títulos que conferem a propriedade da terra aos assentados. Ou seja, o INCRA concederá os Títulos de Domínio (TDs), documentos que transferem os imóveis rurais aos beneficiários da reforma agrária em caráter definitivo.

Diná Almeida III

“É uma ação que garante às famílias a propriedade de seus lotes, até porque ao produzir alimentos e abastecer as mesas de tantas famílias que vivem na cidade, essas pessoas conquistaram o direito aos seus pedaços de terra. Estou muito feliz de fazer parte do processo de agilizar tudo isso”, pontuou Diná Almeida, acrescentando que seguirá reivindicando também ações com foco na melhoria da água não só em Tobias Barreto como nos demais municípios sergipanos.

Laércio Oliveira I

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) recebeu os representantes do agronegócio sergipano. O segmento tem uma forte representatividade na economia do Estado e o parlamentar se colocou à disposição para fortalecer o setor ainda mais. Laércio também falou sobre o trabalho realizado na Câmara Federal, a exemplo da Lei do Gás e também na área de Fertilizantes, que impactam diretamente no setor agropecuário.

Laércio Oliveira II

Durante a solenidade de entrega simbólica de cestas de alimentos e assinatura de convênio e doação de veículo, junto com o ministro da Cidadania, João Roma, e o governador Belivaldo Chagas, o ministro destacou o trabalho de Laércio: “o Deputado tem se estacado em Brasília em vários temas, como por exemplo a relatoria da Lei do Gás, que será um divisor de águas para o Brasil e em especial para Sergipe”, disse.

Alessandro Vieira

O senador por Sergipe, Alessandro Vieira (Cidadania) se posicionou contrário à retomadas coligações partidárias para as eleições de 2022. “Sou contra o distritão, que já é um assunto encerrado no Congresso, e também contra a retomada das coligações proporcionais. O Brasil precisa reduzir o número de partidos, para facilitar o trabalho legislativo e a própria governabilidade. É preciso manter o sistema atual e reavaliar depois de alguns anos”.

Maria do Carmo

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE) alerta para as comunicações fraudulentas que têm sido feitas em seu nome, através do telefone nº 61 9692-6912, com vereadores e prefeitos sergipanos. “Esse tipo de comunicação é criminosa e passível de responsabilidade. Se você receber uma mensagem desse número, denuncie”, alerta.

Fábio Henrique I

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) esteve nas comunidades Bita e Estiva, em Nossa Senhora do Socorro, para averiguar o andamento das obras. Ele também visitou o loteamento Beira Rio, no Conjunto Fernando Collor, onde anunciou o início das obras de pavimentação. De acordo com Fábio Henrique, a pavimentação do povoado Bita faz parte de uma luta histórica.

Fábio Henrique II

“Na Bita, ainda autorizamos que a Codevasf ampliasse as obras para pavimentar o acesso do campo de futebol à unidade de saúde e à escola. Próxima semana, esse calçamento estará concluído. Estamos cumprindo o compromisso firmado com o povo socorrense, levando mais dignidade e qualidade de vida à população”, declara o deputado.

Fábio Henrique III

“Depois de 40 anos na lama, estou vendo pela primeira vez o meu povoado calçado. Mesmo depois da política, o deputado veio e mostrou serviço”, afirma Maria da Bita, moradora do povoado Bita. O diretor de operação da Codevasf, representantes da construtora contratada para execução das obras, vereadores e integrantes da liderança partidária do município estiveram presentes durante todo o percurso.

Mais obras

Na ocasião, Fábio Henrique anunciou aos moradores do loteamento Beira Rio, no Conjunto Fernando Collor, que as obras para o calçamento de mais quatro ruas naquela localidade terão início ainda esta semana. Além das emendas já enviadas, Fábio Henrique pretende destinar mais recursos para recapeamento asfáltico e já destinou R$ 2 milhões para a área da saúde do município, além de outros R$ 5 milhões para finalização da obra de mil residências na sede de Nossa Senhora do Socorro.

Zezinho Sobral I

Defensor da geração de emprego através do desenvolvimento do Vale do Cotinguiba e de Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) retornou a Santo Amaro das Brotas para acompanhar a assinatura do Plano de Desenvolvimento do município. O encontro contou com a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho, do presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), José Matos, com o vereador Eiarle Santos, o prefeito Paulo César e secretários municipais.

Zezinho Sobral II

Para Zezinho Sobral, diálogos como este são fundamentais para a garantia de desenvolvimento dos municípios sergipanos. “Nós tivemos uma reunião na Sedetec a pedido do vereador Eiarle e discutimos a possibilidade de desburocratizar e atrair investimentos para essa região. Agora, fazemos essa visita oficializando o compromisso que temos pelo crescimento de todo estado de Sergipe”, explica o parlamentar.

Zezinho Sobral III

“Temos dependido de cidades próximas, como Barra dos Coqueiros e Laranjeiras. Costumo dizer que somos órfãos, vivemos à mercê da arrecadação do ICMS do município e só. Com a assinatura do termo de desenvolvimento e o apoio do deputado Zezinho Sobral, tenho certeza que vamos ampliar o desenvolvimento do estado de Sergipe e da cidade de Santo Amaro”, afirma o prefeito Paulo César. O Termo de Desenvolvimento de Santo Amaro das Brotas, que foi assinado na ocasião, apresenta isenções para as futuras indústrias que possam se instalar na cidade, oferecendo um ambiente favorável e juridicamente seguro para a instalação no município.

Sérgio Reis I

O ex-deputado federal Sérgio Reis se despediu de seu avô, Artur de Oliveira Reis, ex-prefeito de Lagarto e ex-deputado estadual por quatro mandatos. “O legado do meu avô vai além da política. Ele deixa virtudes que orgulham os lagartenses, e sempre será reconhecido por isso”, destacou Sérgio durante o sepultamento.

Sérgio Reis II

Sérgio fez questão de lembrar que Artur Reis se tornou referência em caráter para o povo de Lagarto. “Um homem religioso dedicado à família, aos amigos e com um senso de compromisso inigualável. É natural que um homem com esse caráter, esse espírito inspirasse todos à sua volta, sejam filhos, netos, amigos a continuar seu trabalho, que era o de fazer Lagarto desenvolvida, progressista, com oportunidades, principalmente para os mais pobres”, disse.

Sérgio Reis III

Dentre as ações citadas por Sérgio desenvolvidas pelo seu avô ao longo de 30 anos de vida pública, vale destacar o desenvolvimento do bairro Cidade Nova, que abriga fábricas e faculdade em Lagarto, a sua contribuição para a fundação no município do Rotary Club, implantação do Sistema Progresso de Comunicação, construção da Escola Frei Cristóvão de Santo Hilário, criação em sua gestão municipal da Barragem Dionísio Machado e os feitos de caridade para o Hospital Nossa Senhora da Conceição e para o Asilo Santo Antônio.

