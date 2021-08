André participa de evento ao lado do ministro João Roma

Nesta segunda-feira (16), André participou da solenidade de entrega simbólica de cestas de alimentos para 23 comunidades localizadas em 15 municípios sergipanos. A entrega ocorreu na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social em Aracaju e contou com a presença do ministro da Cidadania, João Roma, do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, o deputado federal Fábio Mitidieri, além de deputados federais, estaduais,prefeitos e representantes das comunidades beneficiadas.

Em seu pronunciamento, João Roma destacou o apoio incondicional de André para a realização do evento e o parabenizou pelo seu compromisso. “André tem mantido um diálogo permanente em benefício de Sergipe. Em seu nome parabenizo essa ação coordenada aqui no seu estado”, disse o ministro. A busca pelas cestas básicas foi realizada em uma parceria com o deputado federal Fábio Mitidieri e o governo de Sergipe em maio de 2021, quando solicitamos 40 mil cestas e o ministro assumiu o compromisso de entregar o que houvesse no estoque do Ministério.

A entrega das cestas faz parte do programa Brasil Fraterno em parceria do Sistema Faese/Senar, e tem o objetivo de promover a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social, principalmente em períodos de pandemia da Covid-19.

Ainda durante o evento foi assinada autorização liberando recursos de mais de R$ 3 milhões para o programa Alimenta Brasil, na modalidade de incentivo à Produção e ao Consumo de Leite.

AssCom/AM