Andréia Sadi diz que André Rizek “deu em cima” primeiro: “Levei 2 anos pra sacar”

Andréia Sadi, de 34 anos, tirou um tempinho da tarde desta terça-feira (17) para conversar com seus seguidores do Instagram. Durante o papo, a jornalista relembrou o começo do namoro com André Rizek, de 46, afirmando que foi ele quem tomou a primeira iniciativa do relacionamento.

“Quem deu em cima primeiro?”, questionou um seguidor. “André. Mas eu não entendi porque era uma ‘dica’ jornalística e levei dois anos para sacar”, respondeu ela. “Ele é devagar”, completou.

Em seguida, ela contou como o casal se conheceu. “Como jornalista, num evento da Globo. Como date, no Twitter, nosso Tinder. Gêmeos agradecem”, disse ela, que tem com o marido os pequenos Pedro e João, de quatro meses.

A jornalista também matou a curiosidade do público sobre quem tomou iniciativa do “pedido de casamento”: “André. Ele disse ‘bora’, eu falei ‘já é’. Na verdade, ele avisou que tava namorando comigo, e eu disse que ainda estava pensando, mas já estava [namorando] também”.

Sadi ainda revelou qual foi a reação de Rizek ao saber da gestação de gêmeos da mulher: “Ele achou que fosse zoeira.