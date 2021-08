Após indisposição, Fátima Bernardes seguirá afastada do ‘Encontro’ nos próximos dias

Fátima Bernardes, que se sentiu indisposta na madrugada desta terça-feira (17) e precisou se ausentar do “Encontro”, continuará afastada do programa. Segundo a assessoria da Globo, “a apresentadora está bem e testou negativo para a Covid-19, mas, seguindo o protocolo, permanecerá em casa por mais alguns dias”. Fernanda Gentil estará à frente da atração novamente nesta quarta (18).

Mesmo de longe, Fátima participou do programa. Ela deixou um recado nas redes sociais para Elba Ramalho, que comemorou seus 70 anos no palco. “Parabéns pelo aniversário, pelo talento e pelo respeito à nossa cultura”, escreveu a apresentadora no Twitter.

Fonte/Foto: globo.com