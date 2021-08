Aracaju alcança 386.273 vacinados no dia em que não notifica nenhum caso e óbito por covid

Nesta segunda-feira histórica, 16, dia em que a capital não registra nenhum novo caso e óbito por covid-19, a Prefeitura de Aracaju atinge a marca de 386.273 pessoas vacinadas contra a covid-19, o que representa 58,08% da população acima de 18 anos. No saldo do dia, dos 7.005 vacinados, 4.502 pessoas receberam a primeira dose e 2.503 completaram o esquema vacinal com a segunda dose.

Na terça-feira, 17, a campanha segue vacinando o público de 22 anos, que tem como pontos de primeira dose: Aracaju Parque Shopping (Industrial), Uninassau (Av. Rio de Janeiro), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes (Farolândia), Externato São Francisco (Suíssa) e Shopping Riomar (Coroa do Meio), e os dois drives montados no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores (28BC).

Para a primeira dose, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência de Aracaju em nome da pessoa a ser vacinada, ou no nome dos pais, com data dos últimos seis meses. Para quem optar em se vacinar em um dos drives, além desses documentos, é obrigatória a apresentação do código de validação, gerado através da plataforma VacinAju.

Segunda dose

A Prefeitura segue completando o ciclo vacinal dos aracajuanos e, para quem se vacinou com a Astrazeneca até o dia 31 de maio, a segunda dose está disponível na UBS Santa Terezinha (Robalo), Universidade Tiradentes (Farolândia), Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos) e no drive montado no Parque da Sementeira.

Já as pessoas que foram vacinadas com a Pfizer até o dia 27 de maio, podem receber a segunda dose desse imunizante no Externato São Francisco (Suíssa) ou no drive do Parque da Sementeira.

A segunda dose da CoronaVac, para quem recebeu a primeira no mês de junho, está sendo aplicada no Auditório Antônio Vieira Neto. Os pontos de vacinação funcionam das 8h às 16h e o drive segue até às 17h.

Repescagem

A campanha também contemplará novas idades na repescagem. Desta vez, para os cidadãos de 52 a 55 anos, que não receberam a vacina em etapas anteriores. A repescagem ocorrerá na quarta-feira, 18, e na quinta-feira, 19.

Os pontos de repescagem serão o Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes (Farolândia), além dos dois drives montados no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores (28BC). No dia da vacinação é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju. Quem for se vacinar nos drives, além desses documentos, também deve apresentar o código de validação.

Foto SMS