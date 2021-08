Aracaju amplia os pontos de vacinação para antecipação da D2 de AstraZeneca

Diante da grande procura pela segunda dose da vacina AstraZeneca nesta terça-feira, 17, no Auditório Antônio Alves, que está com uma equipe de 13 pessoas vacinando a população, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizou o imunizante em mais um ponto já nesta tarde, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos).

A partir desta quarta-feira, 18, quem quiser antecipar a segunda dose da AstraZeneca pode garantir a aplicação na Universidade Tiradentes (Farolândia), UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e UBS Cândida Alves (Santo Antônio).

Além desses pontos, continuam antecipando a D2 de AstraZeneca o drive-thru da Sementeira e as UBSs Santa Terezinha (Robalo) e Auditório Antônio Alves (Siqueira Campos).

Os documentos necessários para tomar a D2 são o cartão de identidade com foto, comprovante de residência de Aracaju e o cartão de vacinação com o registro da primeira dose com data de até 31 de maio. No drive, as aplicações ocorrem até às 17h, e nos demais pontos funcionam até às 16h.