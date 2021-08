Aracaju amplia repescagem e inclui pessoas de 52 a 55 anos

Visando contemplar um maior número de aracajuanos, a Secretaria Municipal da Saúde ampliou a repescagem desta semana para pessoas entre 52 e 55 anos. Nos dias 18 e 19, quarta e quinta-feira, pessoas nessas idades que perderam a primeira dose podem buscar um dos pontos de vacinação.

Para esse público, as vacinas estarão disponíveis nos drive-thrus da Sementeira e do 28 BC, pontos acessados somente com código, e em mais dois pontos fixos, Unit e Estação Cidadania. A secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, alerta para a importância da vacina no combate à pandemia.

“O avanço da vacinação tem impacto direto no controle da pandemia, como já percebemos com a redução de casos e de internamento. A baixa procura pela repescagem nesse fim de semana foi algo inesperado. Tínhamos a meta de vacinar mais de seis mil pessoas e não alcançamos nem 10% disso. É importante reforçar que vacina é a única forma eficaz de combater o coronavírus”, salienta a gestora.

Baixa procura

Mesmo com uma estrutura preparada para receber mais de seis 6.200 pessoas, a Prefeitura de Aracaju registrou apenas 447 aplicações nos dias 14 e 15, representando um absenteísmo de 92,8%. No último final de semana, o município disponibilizou quatro pontos de vacinação distribuídos pela cidade para a aplicação de primeiras doses em pessoas de 56 e 57 anos.