Belivaldo Chagas anuncia a convocação dos aprovados no último concurso da  polícia militar

O governador Belivaldo Chagas concedeu uma entrevista na manhã desta terça-feira (17) e anunciou que irá convocar os aprovados no concurso da polícia militar e aproveitou para fazer um balanço da sua administração e avisou que ninguém irá colocar a pecha de traidor nele.

O anúncio da convocação dos aprovados no último concurso da polícia militar de Sergipe, foi feito nesta manhã durante a entrevista que concedeu ao programa jornal da Fan. “Até o final de janeiro todos os aprovados no concurso da polícia serão convocados”, afirmou Belivaldo.

O governador também aproveitou para pedir que o Sintese tenha boa vontade para que os alunos possam retornar as aulas presenciais. “Está faltando “boa vontade do Sintese” para o retorno das aulas presenciais”.

Ao ser questionado sobre a recuperação da malha viária do estado, o governador disse que as obras de recuperação já apresentam problemas, porém segundo ele, estão sendo corrigidas pelas empresas responsáveis, isso sem gerar ônus para o estado. “Não está saindo um centavo a mais do governo do estado”, garantiu o governador.

Ao final, o governador também comentou sobre a relação com o Partido dos Trabalhadores, afirmando que nenhum momento ele rompeu a aliança e que a mudança de secretariado é normal e afirmou que “ninguém vai colocar a pecha de traidor em Belivaldo”