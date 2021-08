Capitão Samuel cobra uma  reforma urgente na delegacia do município de Arauá

Em visita à delegacia de Arauá, o deputado estadual Capitão Samuel comprovou as péssimas condições do prédio, com inúmeros problemas existentes, cobrando reformas urgentes.

“Quero cobrar do Governo do Estado uma solução para a delegacia de Arauá, que está com esgoto a céu aberto, matagal, proliferação de mosquito da dengue, infiltrações nas paredes, fiações expostas, portas deterioradas e fechaduras danificadas, instalações hidráulicas precárias e pintura velha. Não podemos aceitar policiais civis e militares trabalhando nestas condições”, disse o parlamentar.

Só para se ter uma ideia, a ultima reforma ocorreu em junho de 1999, ou seja, há mais de 22 anos.

Matéria do blog Espaço Militar