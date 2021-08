Causa animal: Kitty Lima recebe título de ‘Embaixadora da Paz’

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) foi homenageada no último sábado, 14, pela ONG YSP Latin America (Young and Student for Peace) com o título Jovem Embaixadora da Paz pelo seu relevante trabalho à frente da ONG Anjos, entidade fundada pela parlamentar que auxilia na reabilitação de animais vítimas de violência e maus-tratos, além de buscar novas famílias para esses animais por meio da adoção responsável.

Protetora dos animais desde criança, Kitty Lima assumiu a bandeira em defesa da vida animal como uma missão de vida, e há cerca de 10 anos fundou a ONG Anjos, instituição sem qualquer apoio do poder público que auxilia no resgate, reabilitação e busca por novos lares a animais em situação de rua ou vítimas de abandono em todo o estado de Sergipe.

De acordo com a YSP Latin America, o título é concedido aos jovens que atuam como agentes de mudança no mundo e que se destacam em diferentes campos de atuação. Outro propósito da entrega do título é a criação de uma rede de cooperação de jovens protagonistas que se apoiam mutuamente.

“Minha indicação foi por si só uma grande surpresa e receber essa homenagem é uma felicidade enorme porque representa o reconhecimento de um trabalho que faço desde criança, o cuidado e amor com os animais. Essa é uma organização que atua em todo mundo e poder fazer parte do hall de Embaixadores da Paz é uma responsabilidade gigantesca que terei o maior prazer em assumir para fortalecer a luta por um mundo mais justo, igualitário e de respeito à toda e qualquer forma de vida”, pontuou Kitty.

O YSP é uma organização internacional que apoia e reconhece o trabalho de jovens protagonistas que buscam resolver problemas ao invés de apenas apontar culpados. As atividades da ONG são especialmente orientadas pelos objetivos de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU).

Uma das formas que o YSP tem de reconhecer e apoiar jovens com trabalhos relevantes para a sociedade é através do título de Embaixadora da Paz, o mesmo concedido para Kitty Lima.

“Poder representar Sergipe como a Embaixadora da Paz pela YSP graças ao trabalho que eu faço, que na verdade eu encaro como uma missão de vida, pela ONG Anjos é gratificante. Gostaria de agradecer a todos da YSP pela homenagem e garantir que honrarei esse titulo com o trabalho que já venho fazendo há 10 anos pela Anjos, melhorando a realidade de toda a sociedade por meio do respeito e amor à causa animal”, afirmou Kitty.

A honraria foi entregue em parceria com a Universal Peace Federation (UPF), uma ONG com Caráter Consultivo Geral no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da ONU.

Fonte e foto: Assessoria Parlamentar