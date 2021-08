Claudia Raia se divertiu ao dividir com os fãs o look eleito para o dia de praia, nesta terça-feira (17.08). Através das redes sociais, a atriz mostrou o visual, com biquíni verde, óculos de sol, brincos dourados e um chapéu estilo bucket.

“Ainda bem que não nasci nos anos 20. Chapeuzinho não me favorece [risos]”, escreveu Claudia ao compartilhar a foto de seu look em seu perfil no Instagram.

REDAÇÃO VOGUE