Centro Especializado em Reabilitação será inaugurado no dia 27 de agosto, diz Belivaldo

O Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV) será inaugurado no dia 27 de agosto. O anúncio foi feito pelo governador Belivaldo Chagas nesta terça-feira (17), durante entrevista ao radialista Narcizo Machado, na Radio Fan. Na ocasião, o governador falou também sobre a retomada das aulas presenciais na rede pública, assim como sobre convocações e investimentos na recuperação de rodovias estaduais.

O CER IV será o primeiro a fazer reabilitação visual no estado. Além deste serviço, o equipamento de saúde será destinado à atenção de pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual e TEA (Transtorno do Espectro Autista) – sendo, também, o primeiro deste tipo no estado. “É uma obra extremamente importante. Nós já estamos com a equipe pronta e dia 27 de agosto será a inauguração”, disse o governador.

Belivaldo destacou, também, a perspectiva de funcionamento do Hospital da Criança de Sergipe e a melhoria da assistência pediátrica. “Com o novo hospital, a gente vai tirar essa ação de pediatria quase da sua totalidade do espaço físico do Huse. Nós só vamos ficar no Huse com a alta complexidade pediátrica, cirurgias de grande porte. Mas pequenas e médias cirurgias serão no prédio próprio, enfim, nós vamos ter no Hospital da Criança de Sergipe. E, assim, a gente pretende também fortalecer a área de oncologia no Huse, melhorar o atendimento na área de saúde como um todo”, ressaltou.

Durante a entrevista, o governador fez, ainda, uma avaliação da sua gestão até o momento. “No que diz respeito à área de finanças, a gente precisava colocar o Estado nos trilhos e foi isso que fizemos. Demos governabilidade para que ele pudesse retornar os investimentos. Eu trabalhei com a equipe o tempo todo, contando também com o apoio da Assembleia Legislativa, contando com o apoio dos parlamentares da bancada federal, os deputados federais e senadores. Procurei acertar, procuro fazer, e mesmo tendo que redirecionar as energias por mais de um ano, por conta da pandemia, estamos conseguindo melhorar as finanças do Estado, passamos da letra C para B com relação à capacidade de pagamento, com a possibilidade de buscar crédito para conseguirmos deixar o Estado em condições de captar recursos”, explicou.

Belivaldo falou sobre investimentos voltados à recuperação das rodovias estaduais. “Nós estamos com investimentos hoje já próximos aos R$ 380 milhões. Com o Pró-Rodovias I, a gente conclui a fase de licitações e de ordem de serviço, no máximo nesses próximos 20 dias, quando a gente vai dar ordem de serviço para a recuperação da rodovia que liga Pedrinhas a Boquim, e, na sequência, a região de Pacatuba também. Estamos trabalhando o Pró- Rodovias II e III, a ideia é que a gente chegue aí aos 800 km de rodovias asfaltadas, gerando emprego e renda, aquecendo a economia”, destacou.

Aulas presenciais

Sobre a retomada das aulas presenciais na rede pública, por meio do sistema híbrido, o governador garantiu que toda a rede está pronta para receber os alunos, com todos os protocolos de segurança. “Essa voz de apelo não é só minha, essa voz de apelo é da Organização Mundial da Saúde e da Unicef, que compreendem que dá pra retornar às aulas com cuidado, dentro do sistema híbrido, como nós estamos ofertando aos nossos alunos. São 350 escolas, mais de 100mil alunos. O aluno precisa avançar nos estudos, esse sim está no prejuízo, um prejuízo que a gente não vai recuperar em menos de uma década, são quase dois anos. Vamos cuidar agora do processo pedagógico e paralelo a isso, sempre cuidando também da questão sanitária da saúde, para proteger os alunos e os professores. Estamos a postos para isso, só precisamos dar as mãos”, disse Belivaldo, pedindo a compreensão e diálogo com o Sintese. “Os alunos estão querendo retornar às aulas, os pais de alunos que estão pedindo também, você tem a turma que vai presencial em um dia e tem outra que prefere ficar online, portanto, não presencial. E, assim, a gente vai dialogando, vai construindo. Só preciso da boa vontade”.

Convocação

Sobre os aprovados no concurso da Polícia Militar de Sergipe, Belivaldo informou que a expectativa é de serem feitas mais convocações. “Até o final de janeiro, chamarei todos os policiais militares que estão na fila dos aprovados no concurso. Estou dizendo janeiro porque estou esperando a turma que está fazendo o curso de formação concluir. A população precisa de segurança pública e a gente precisa disponibilizar policiais de um modo geral, é preciso fortalecer a segurança”, concluiu.

Fonte e foto SES