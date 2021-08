Deputado cobra revisão salarial para todos os servidores

O deputado Gilmar Carvalho (PSC), informou na sessão desta terça-feira, 17, da Assembleia Legislativa de Sergipe, que na próxima semana, condutores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) farão uma paralisação de advertência.

“A categoria reclama o que todas as outras reclamam com razão: que o estado, independente de quem seja o governador (pois isso não é apenas um problema do atual), rasga a Constituição e não revisa os salários anualmente. Isso com a conivência, com o silêncio do Poder Judiciário sergipano”, lamenta.

Gilmar Carvalho cobrou uma ação única por parte dos sindicatos que representam os servidores estaduais. “Recentemente, o Poder Judiciário procurou esta Casa e entregou um projeto reconhecendo o direito dos seus servidores da Justiça, de terem a revisão anual, ou seja, antes tarde do que nunca. Mas, porque pra eles sim e para os demais servidores do Executivo não? Os sindicatos dos servidores têm o dever e a obrigação de ajuizar uma ação única com a mesma fundamentação que o Poder Judiciário aceitou para conceder a revisão salarial, repondo os índices de inflação aos seus servidores”, reitera.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza