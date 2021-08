Alessandro: Edital tem 305 projetos inscritos para concorrerem às emendas

Trezentos e cinco projetos foram inscritos no processo seletivo do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) para concorrerem a recursos das emendas parlamentares, estimadas em R$16 milhões disponíveis em 2021. As inscrições no Edital de Emendas Participativas foram encerradas na madrugada desta terça-feira (17), e somam 63 projetos da área de Educação, 54 de Infraestrutura, 51 projetos da área de Saúde, 44 projetos de Assistência Social, 34 projetos das áreas de Agricultura ou Pecuária, 31 projetos de Segurança Pública e 28 de área de Empreendedorismo, Inovação e Geração de Renda.

“Ao invés de fazer indicações pessoais ou políticas, nosso mandato no Senado Federal prioriza que as emendas parlamentares sejam investidas com a participação dos sergipanos. Nesta terceira edição do Edital de Emendas Participativas, foram 305 projetos inscritos, que agora serão analisados baseando-se em critérios técnicos. Dessa forma, aumentamos a participação dos sergipanos e sergipanas na escolha do destino dos recursos das emendas”, ressalta o senador Alessandro Vieira.

Dos 305 projetos inscritos, 151 foram de prefeituras sergipanas, 105 foram de entidades privadas sem fins lucrativos (ONGs, Fundações, Associações, etc), 28 foram de órgãos federais e 22 de entidades do poder público estadual. A divulgação dos selecionados será no dia 15 de Setembro, e as propostas classificadas irão para a segunda fase, de votação popular. A divulgação do resultado final será no dia 07 de Outubro.

