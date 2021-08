Em São Paulo, Fabiano Oliveira se reúne em busca de boas notícias para o setor de eventos

O vereador Fabiano Oliveira (PP) está em São Paulo para o encontro regional da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape). Engajado na luta para a realização dos eventos de forma segura, o parlamentar acredita que o avanço da imunização vai contribuir para uma retomada em breve.

“Eu tenho batido na tecla da importância da imunização. Todos precisam entender que apenas a vacina irá nos proteger desse inimigo invisível. A economia está ganhando força aos poucos, e com a retomada dos eventos teremos uma movimentação de vários setores em paralelo. É motorista de táxi e aplicativo, vendedor ambulante, salão de beleza, costureira, e por aí vai”, reforçou.

Fabiano, que também é diretor regional da Abrape/SE, se diz confiante com esse encontro e espera trazer boas notícias para os membros em Sergipe. “O objetivo da viagem é definir pautas em conjunto com as diretorias de todo Brasil. Estamos somando forças, discutindo ações e planejando a retomada. Desde o início da pandemia o setor vem se fortalecendo e profissionalizando. Acredito muito em boas notícias e que mais longe já estivemos. A retomada é uma realidade e será em breve!”, pontuou o vereador.

Por Hivy Raphaella