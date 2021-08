Em Sergipe, Fábio Reis participa da ação “Isso É Cidadania”

O deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) participou nesta segunda-feira, 16, em Aracaju-SE, da ação “Isso É Cidadania”, que contou com a presença do ministro da Cidadania, João Roma. O evento realizou entrega de cestas de alimentos, doação de veículo e apresentação do Programa Alimenta Brasil, do Governo Federal.

“Uma ação muito importante do Ministério da Cidadania, em que tive o privilégio de entregar ao lado de amigos deputados federais cestas de alimentos para a comunidade da Terra Quilombola Bongue, de Ilha das Flores, uma das tantas comunidades quilombolas beneficiadas com a ação”, afirmou o deputado Fábio Reis.

Na ação, além da distribuição de alimentos, o Governo Federal também doou um veículo para a Fazenda da Esperança de Lagarto e apresentou o Programa Alimenta Brasil. O evento contou com a presença também do governador Belivaldo Chagas (PSD), da vice-governadora Eliane Aquino (PT), do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), e diversas autoridades dentre deputados estaduais e federais, secretários de Estado, prefeitos, vices e secretários municipais.

