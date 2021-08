Energisa Sergipe orienta sobre cuidados com a rede elétrica no campo

Os produtores rurais têm investido cada vez mais em máquinas agrícolas para ampliar a produção. Diante da importância dessa atividade, a Energisa Sergipe orienta que os trabalhos em campo sejam realizados com segurança para evitar acidentes.

As dimensões das máquinas ou implementos agrícolas podem aumentar o risco de um contato acidental com os fios de energia durante o uso dos equipamentos. O coordenador de segurança da Energisa Sergipe, Robson Jezler, orienta os produtores a redobrarem os cuidados para evitar acidentes.

“Manter uma distância segura é a maneira mais efetiva de evitar acidentes. A orientação é que o produtor visite as áreas onde os trabalhos serão realizados, observando os locais onde existe rede e adequando o tamanho das máquinas para a realização dos serviços. Lembrando que não é necessário encostar em um cabo para ocorrer uma descarga elétrica. A simples aproximação de algum material condutor pode gerar uma corrente elétrica induzida com consequências graves para quem estiver manuseando o material, assim como para quem estiver próximo”, alerta Robson.

Os produtores devem ficar atentos à localização da fiação da rede elétrica e não deixar que nada se aproxime ou encoste nos fios. Segundo Robson Jezler, é proibido utilizar madeira para levantar cabos para a passagem de veículos e equipamentos. Aproximar ou tocar nos cabos pode causar sérios acidentes, inclusive fatais, para as pessoas que realizar essa intervenção e assim como as próximas do local.

Para evitar acidentes, a Energisa apresenta algumas orientações de segurança:

– Antes de utilizar máquinas agrícolas, faça um reconhecimento do local, planeje a atividade, observe com atenção se a altura e largura da máquina manterá uma distância segura da rede;

– Na movimentação de máquinas e tratores, cuidado com os cabos de aço que prendem os postes e torres no chão. Desvie deles. Esses cabos seguram os postes e não devem ser cortados e nem mudados de lugar;

– Nunca permita que o jato de água dos irrigadores atinja a rede elétrica;

– Não estacione máquinas agrícolas embaixo das redes;

– Caso o veículo venha a encostar na rede elétrica, o motorista jamais deve tentar sair do maquinário. Neste caso, deve-se chamar imediatamente a Energisa, que desligará o fornecimento antes de resgatar o condutor.

– Não faça queimadas perto das redes de energia. Além de colocar em risco a vida da população, essa prática pode danificar as estruturas do sistema elétrico, causando a queda de postes e torres, provocando curtos-circuitos, rompimento de cabos e quedas de energia;

– Mantenha a vegetação podada para facilitar a visualização da rede elétrica;

– Jamais operar a abertura da caçamba de caminhão basculante se o veículo estiver debaixo da rede elétrica.

Em caso de acidente e quando houver falta de energia e/ou incêndio na rede elétrica, entrar em contato com os canais da Energisa

Call Center: 0800 079 0196

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Foto assessoria

Por Adriana Freitas