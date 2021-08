Fim da intervenção no hospital Cirurgia preocupa Garibalde

Com a proximidade do vencimento do prazo estabelecido para a intervenção do hospital Cirurgia, o deputado estadual Garibalde Mendonça levantou uma preocupação, principalmente, neste momento de incertezas que ainda passa a saúde mundial em decorrência da pandemia da Covid19.

Segundo o parlamentar, que diz não ter nada contra os gestores anteriores, a intervenção chegou em boa hora, ainda mais pela crise de saúde que surgiu logo após, dando tempo para a gestão interventora organizar a casa, inclusive a estabilidade de remuneração dos quase dois mil colaboradores que prestam serviços àquela unidade de saúde.

“Só posso atribuir ao dedo de Deus, que tem o controle sobre todas as coisas, providenciar a medida tomada pelo judiciário sergipano, como também a escolha do executivo estadual, Márcia Guimarães, para gerir a crise que o hospital Cirurgia enfrentava, e depois administrar com muita competência, colaborando na guerra contra o coronavírus”, comentou Garibalde.

O deputado lembra, salvo algum engano, que a intervenção tem prazo final para novembro próximo, e por isso, a prorrogação do prazo já deve ser colocada na pauta das instituições envolvidas, para que não haja um retrocesso repentino e surpreendente, permitindo a instabilidade administrativa se reinstalar no hospital Cirurgia, ainda mais quando não estamos completamente libertos desta pandemia.

“Acredito na justiça do meu estado, assim como no governador Belivaldo Chagas, e sei que não permitirão o Cirurgia retornar aos tempos escuros diante de tudo que estamos acompanhando positivamente na atual gestão, e que tem o louvor da esmagadora maioria dos colaboradores que ali trabalham com muita abnegação”, enfatizou e concluiu Garibalde.

