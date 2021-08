Gabi Brandt se diverte com o filho em dia de praia no Rio, Davi, de 2 anos de idade

Gabi Brandt e Saulo Poncio foram à praia na Barra da Tijuca, no Rio, nesta terça-feira (17). O passeio do casal com o filho mais velho, Davi, de 2 anos de idade, foi registrado pelas lentes de um fotógrafo que estava no local.

Nas imagens, Gabi aparece usando um biquíni para tomar sol e se diverte com Davi. Incentivado pela influenciadora, o pequeno até acenou para a câmera do paparazzo e também sorriu para as fotos.

Gabi e Saulo também têm Henri, de quase 7 meses. Os dois se casaram em uma cerimônia de luxo no Copacabana Palace em janeiro de 2019.

Fonte/Foto: globo.com