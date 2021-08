“Há um estrangulamento no setor de oncologia do HUSE. Precisa de atenção do poder público”, alerta Ricardo

Na manhã desta segunda-feira (16) o vereador Ricardo Marques (Cidadania) fez uma nova visita ao Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE) e observou que o setor de oncologia está com a demanda de pacientes muito acima da capacidade.

O parlamentar destaca que o setor de oncologia enfrenta o problema de superlotação. “Pude perceber que o setor de oncologia está estrangulado e precisa mais do que nunca de atenção do poder público. A situação está difícil, apesar de todos os esforços dos servidores, funcionários, enfermeiros e enfermeiras e dos próprios médicos”.

“A ideia de retornar ao hospital foi para acompanhar e entender sobre as novas necessidades do maior hospital público do estado e, de alguma forma, tentar ajudar. Nós conversamos com a direção do hospital que pediu ajuda tanto com relação a compra de equipamentos, como na melhoria da estrutura. O senador Alessandro disse que destinou R$ 2 milhões para o Huse”, pontua o vereador.

Ricardo Marques lembra ainda que o Hospital de Câncer é fundamental para desafogar o Huse. “Foi gerada toda uma expectativa para a criação do Hospital do Câncer, mas infelizmente ele só é lembrado em tempos de eleição, aí sim todos voltam a falar do hospital”.

O vereador afirma ainda que tem recebido muitos pedidos da população, através de suas redes sociais, por um leito e no atendimento aos setores de consultas ortopédicas e vasculares.

A visita foi uma ação dos parlamentares do Cidadania, estiveram presentes o senador Alessandro Vieira, os deputados estaduais Georgeo Passos e Samuel Carvalho e a vereadora Sheyla Galba.

Fonte e foto assessoria