Iniciadas  as inscrições para o Mapa Turístico de Socorro

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria de Turismo, abriu hoje, 17, as inscrições para o Mapa Turístico, Gastronômico, Cultural e Religioso do município. Poderão fazer parte do mapa: Bares, restaurantes, igrejas, templos de todas as vertentes religiosas, artesãos e grupos de manifestações populares.

Através das inscrições será criada uma página na web contendo todos os atrativos turísticos de Socorro. O objetivo da página é de fomentar o turismo de Socorro. Desta forma, hotéis e agências de turismo poderão oferecer as belezas do município como atrações a serem visitadas e contempladas por todas as pessoas que buscam lazer em Sergipe.

Durante a inscrição será preenchimento de um formulário contendo os seus dados cadastrais básicos, deverá anexar uma foto, de qualidade, do produto principal, uma pequena descrição do trabalho e telefone para contato. Não perca tempo e faça já o seu cadastro através do site: https://socorro.se.gov.br/mapa-turistico-socorro/

Por Anne Isabelle