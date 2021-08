Itabaiana vacinará população a partir de 22 anos de Idade

O Governo de Itabaiana informa que a vacinação contra o Covid-19 continuará na próxima quarta-feira (18) e quinta-feira (19), a partir das 8h, no Ginásio Poliesportivo Francisco Vilobato (Chico do Cantagalo). As mais de quatro mil unidades de vacina que chegaram ao município irão contemplar cadastrados e não cadastrados com a primeira dose.

A vacinação do município atenderá as modalidades Drive-Thru e pedestres e ocorrerá da seguinte forma:

Drive-thru:

População a partir 22 anos, confirmados pelo cadastramento por Whatsapp, por horário de agendamento

Gestantes (apresentar cartão de gestante ou outro comprovante), puérperas (apresentar certidão de nascimento do bebê) e lactantes de crianças nascidas em abril/2021(com relatório médico)

Pedestres:

População a partir dos 22 anos, cadastrados ou não, com senha vinculada ao CPF

Gestantes (apresentar cartão de gestante ou outro comprovante), puérperas (apresentar certidão de nascimento do bebê) e lactantes de crianças nascidas em abril/2021(com relatório médico)

Vale ressaltar que o fluxo no local estará organizado para garantir maior conforto a todos. Também é importante lembrar que os agendamentos confirmados pelo WhatsApp não necessitam de retirada de senha no local, uma vez que a dose já está garantida. Não esqueça do seu comprovante de endereço!

Se você está na faixa etária, cadastrou e não recebeu o agendamento, é importante consultar a lista nominal no local de vacinação e Portal da Prefeitura ou procurar uma Unidade Básica de Saúde para esclarecer as dúvidas.

A vacinação também ocorrerá nos povoados Cajaíba e Mangueira, na próxima quinta-feira (18), a partir das 08h, e nos seguintes povoados na próxima sexta-feira (20): Matapoã, Pé do Veado, Riacho Doce, Rio das Pedras, Serra e Taboca, todos a partir das 08h.

Fonte e foto assessoria