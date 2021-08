Marketing Digital: “a internet proporcionou visibilidade para todos, sejam pessoas ou marcas”, diz especialista

Com o mundo, literalmente, na palma da mão e em um clique, o telefone celular já se consolidou como o principal meio de acesso à internet no Brasil. Segundo dados do relatório publicado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em dezembro do ano passado, o Brasil registrou mais de 234 milhões de acessos móveis à internet.

“Vivemos em uma era Pós Digital em que a internet é algo onipresente no nosso dia a dia. Podemos até controlar o fluxo de uso, mas grande parte dos serviços e formas de comunicação que utilizamos hoje em dia é pautada na comunicação digital”, declara o professor da Universidade Tiradentes e especialista em Design Gráfico e Marketing Digital, Cleon Menezes do Nascimento.

“A internet proporcionou visibilidade para todos, sejam pessoas ou marcas, a custo zero. Cada um em sua rede social, por exemplo, consegue comunicar aos seus seguidores uma mensagem apenas com o uso de um celular”, acrescenta.

Para o especialista, as empresas buscam, no marketing digital, soluções para alavancar os negócios. “Com uma estratégia de custo proporcionalmente mais baixo aos meios tradicionais de mídia, é possível divulgar seus produtos e/ou serviços, vender e ainda se relacionar com seus consumidores”, enfatiza.

“Hoje o mercado gira em torno da comunicação online. As pessoas carregam seus celulares conectados à internet o dia inteiro. Acessando todo tipo de conteúdo parado ou até mesmo andando. Sendo assim, não é mais uma premissa de escolha. Se quer alcançar o consumidor de forma efetiva, é preciso compreender essa metodologia”, complementa Cleon Menezes.

Segundo o professor da Unit, o mercado de trabalho requer profissionais cada vez mais capacitados. “É um mercado que se profissionaliza cada vez mais rápido e a ideia de que qualquer um pode fazer tem que ser vista com muita cautela. É preciso entender que sem o devido conhecimento técnico, pode causar prejuízos pelo não entendimento de algumas características específicas ao ambiente”, destaca.

“Um bom exemplo é sobre o cuidado com a fala, caso a empresa/pessoa se manifeste sobre um assunto de uma forma preconceituosa, pode sofrer o famoso ‘cancelamento’ e isso pode ocasionar prejuízos incalculáveis. Então, é sempre bom estar alerta e buscar um profissional da área antes de começar a fazer qualquer tipo de trabalho”, finaliza o especialista.

Assessoria de Imprensa