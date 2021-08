O PT não sai sozinho

Por Adiberto de Souza *

O fim da aliança do governo de Sergipe com o PT parece já ser tema pacificado. A dúvida é saber quais outras lideranças também saltarão da canoa governista para fazer carreira solo nas eleições de 2022. Seguramente, nem todos os pré-candidatos se disporão a trabalhar para o nome a ser retirado da manga do governador Belivaldo Chagas (PSD). Assim como o PT, outros contrariados também devem se lançar ao mar. Isso ocorreu em 2016, quando Valadares Filho (PSB) rompeu com o grupo governista após o então governador Jackson Barreto (MDB) anunciar que apoiaria a candidatura de Edvaldo Nogueira (PDT) a prefeito de Aracaju. Portanto, é quase certo que haverá dispersão na base governista, pois os preteridos mais afoitos pularão do barco para se juntar a outros grupos também interessados no governo do estado. Nessa hora, a tarefa do timoneiro Belivaldo é impedir que a previsível agitação interna termine virando a canoa sob seu comando. Quem viver, verá!

Baixe a bola

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD) e outros 12 gestores estaduais assinaram uma carta de apoio ao Supremo Tribunal Federal, frente às seguidas ameaças do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Na missiva, eles sugerem ao capitão de pijama para baixar a bola, respeitar a Constituição. A decisão dos governadores ocorreu depois que o inquilino do Palácio do Planalto ameaçou propor ao Senado a abertura de impeachment dos ministros do STF, Alexandre Moraes e Luís Roberto Barroso. Segundo a carta, “O Estado democrático de Direito só existe com Judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição”. Misericórdia!

Sem documentos

O vereador de Itabaianinha, Zé Miúdo Anão (PSDB), está sem lenço nem documentos, após ter perdido a carteira porta-cédulas. Ele pede a quem encontra-la, telefonar para o número (79) 99992-1386. O tucano ficou conhecido em todo o Brasil após ter montado no cangote do presidente Jair Bolsonaro, seu amigo desde 2018, quando o carregou no colo em Brasília. A cena hilária ocorreu, em agosto do ano passado, na inauguração da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I, na Barra dos Coqueiros. Apesar da repercussão, o fato não aumentou a popularidade Zé Miúdo, reeleito em 2020 com 524 votos, quatro a menos de sua votação em 2016. Marminino!

Amigos do rei

Ganha uma mariola de goiaba quem souber quantos conselheiros existem nas estatais e autarquias estaduais e qual o custo deles para os cofres públicos de Sergipe. À boca miúda, comenta-se que alguns apadrinhados participam de mais de um conselho, comparecem a apenas uma reunião mensal e embolsam uma grana razoável. Enquanto essa turma faz a festa, lambuzando-se com o dinheiro do povo, o servidor estadual passa fome literalmente. Cruz, credo!

Sob nova direção

O radialista Carlos Batalha assume, hoje, a direção das estatais TV e rádios Aperipê. As três emissoras fazem parte da Fundação Estadual de Cultura, presidida por Conceição Vieira (PT). O comunicador vai substituir o também radialista Chiquinho Ferreira, que trocou o comando da TV e das rádios do governo pela Secretaria de Comunicação de Itabaiana. Carlos Batalha foi indicado para o cargo pelo ex-deputado federal Moura (PSC), novo aliado do governo Belivaldo Chagas. Ah, bom!

Golpe pelo celular

Malandros estão usando o número do celular da senadora Maria do Carmo Alves (DEM) para aplicar golpes em Sergipe. Segundo a demista, os safados estão telefonando em nome dela para vereadores e prefeitos, “pedindo informações classificadas como sigilosas. O criminoso está assumindo a minha identidade para obter vantagens”, alerta dona Maria. A senadora pede as pessoas contatadas pelo número (61) 9692-6912 que denunciem o golpe à polícia, “pois se trata de uma fraude”. Danôsse!

Contra impeachment

Autor da proposta criando a CPI da Toga, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) não concorda com as ameaças feitas pelo presidente Bolsonaro aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o fidalgo, ministros do STF podem e devem ser investigados por fatos concretos. Acontece que “o tal pedido de impeachment que Bolsonaro pretende apresentar contra Barroso e Moraes é só mais uma cortina de fumaça para tentar esconder o mar de crimes comuns e de responsabilidade que o próprio presidente cometeu”. Home vôte!

Par de jarros

Parece mesmo ser pra valer a união política entre o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e o presidente do PSC, André Moura. Ambos não perdem uma chance para demonstrar que estarão junto nas eleições de 2022. Ontem, Fábio e André fizeram questão de posar para os fotógrafos ao lado do ministro da Cidadania, João Roma, que veio a Sergipe distribuir cestas básicas. Será que o governo Bolsonaro apoiará a chapa encabeçada por Mitidieri e Moura, respectivamente, para o governo de Sergipe e o Senado Federal? Crendeuspai!

Abaixo a violência

Sergipe está realizando o 5º Encontro do Fórum Estadual da Rede de Prevenção, Enfrentamento e Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sergipe. Promovido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, visando comemorar os 15 anos da Lei Maria da Penha, o evento vai continuar até sexta-feira próxima. Segundo a magistrada Rosa Geane, muitas mulheres são vítimas de feminicídio por não denunciarem seus agressores. A juíza revelou que neste ano tem ocorrido um caso de violência doméstica a cada minuto, representando um aumento de 50% em relação a 2019. Só Jesus na causa!

Dia de protestos

As centrais sindicais promovem, amanhã, no centro de Aracaju uma manifestação contra a reforma administrativa do governo federal e as privatizações de estatais. Pela manhã, o Sindicato dos Professores da rede pública realizará um ato em frente ao Palácio do Governo de Sergipe contra o reinício das aulas presenciais. Organizado pela CUT, CSP, CTB, UGT, UNE, USES e Fórum Negro, o ato contra a reforma e as privatizações acontecerá as 15h, na Praça General Valadão. Participe!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal aracajuano O Imparcial, em 26 de junho de 1919.

* É editor do Portal Destaquenotícias