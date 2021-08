Pacientes com fibromialgia terão prioridade em bancos e outros estabelecimentos de São Cristóvão

Uma boa notícia para os portadores de fibromialgia que moram em São Cristóvão. A partir de agora, empresas públicas e privadas estão obrigadas a oferecer atendimento preferencial para pessoas que possuem a doença no município. A regra também vale para agências bancárias e lojas comerciais que recebam pagamento de contas, com isso o paciente pode apresentar um laudo médico e entrar na fila destinada a deficientes e idosos. A determinação atende a um projeto de lei de autoria do vereador Neto Batalha (PP).

A Lei também institui o Dia Municipal da Fibromialgia, a ser comemorado todos os anos em 12 de maio. Nesta data, o administração pública deverá promover ações com intuito de chamar atenção para uma doença crônica causadora de dores intensas, transtornos físicos e até mentais. “A ideia é alertar a população sobre a doença em geral, desde os principais sintomas até o tratamento adequado. Por isso, surge a obrigatoriedade de oferecer atendimento prioritário a fim de minimizar o sofrimento destas pessoas”, esclareceu.

Embora haja restrições impostas à qualidade de vida destes pacientes, a fibromialgia não foi contemplada no rol de pessoas com deficiência, conforme legislação atual. “Isso tem causado inúmeros problemas, sobretudo quando se fala na concessão de benefícios destinados às pessoas com deficiência, razão pela qual se faz necessária ampliar a discussão sobre o tema”, explica o parlamentar.

Fonte e foto assessoria