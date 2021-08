Pimentel prestigia entrega de identificação para autistas

Em Sergipe, ações direcionadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) sempre ganham destaque através do mandato do deputado estadual Luciano Pimentel. Na tarde desta segunda-feira, 16, o parlamentar esteve no município de Simão Dias, na região Centro-Sul, para prestigiar a entrega de carteiras de identificação para autistas. A ação, promovida pela Prefeitura, é uma iniciativa inédita no estado.

“Em 2019, foi sancionada a Lei nº 8.522, fruto de uma propositura de autoria do nosso mandato, que determina o atendimento preferencial para autistas nos estabelecimentos públicos e privados do estado. Nesse contexto, a carteira de identificação facilita o acesso a um direito previsto em lei, evitando constrangimentos e também a necessidade de apresentar, em todos os locais, um laudo para comprovar o TEA e justificar o atendimento prioritário”, enfatizou Luciano Pimentel.

Para o parlamentar, Simão Dias é um exemplo a ser seguido no que diz respeito à efetivação dos direitos das pessoas com TEA em Sergipe. “O pioneirismo da Prefeitura de Simão Dias é uma conquista para os autistas e, certamente, fará com que outras cidades sergipanas abram os olhos para esta causa. Parabenizo o prefeito Cristiano Viana, o vice-prefeito Renaldo Prata e todos que integram a administração do município. Hoje Simão Dias entra, mais uma vez, para a história do nosso estado”, enalteceu o deputado.

De acordo com o prefeito Cristiano Viana, um Projeto de Lei semelhante, apresentado por Luciano Pimentel, inspirou a implementação da carteira de identificação para pessoas com TEA em Simão Dias. “A iniciativa do deputado foi brilhante e serviu como um norte para construirmos um serviço de qualidade e garantias de direito e humanização para os autistas”, explicou.

O gestor municipal destacou ainda a importância do documento para criação de políticas públicas para aos autistas que residem em Simão Dias. “Através do cadastro realizado para confecção da carteira, a Prefeitura terá o número exato de autistas e, assim, poderá criar políticas públicas específicas para esse público. A carteira também servirá para assegurar o cumprimento dos direitos firmados por lei, a exemplo da prioridade de atendimento preferencial”, disse Cristiano Viana.

Segundo o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Renaldo Prata, foram entregues 18 carteiras, mas a Prefeitura já registrou 36 autistas e logo estará promovendo novas entregas. “Enquanto isso, os munícipes que estão dentro do espectro podem comparecer a Secretaria de Saúde, com o laudo médico, e preencher o formulário para o cadastro, que continuará sendo realizado pela Prefeitura. Além disso, faremos buscas ativas e cadastros manuais nas comunidades mais carentes”, afirmou Renaldo.

O secretário de Saúde ressaltou que a Prefeitura de Simão Dias realizará um trabalho educativo por toda cidade. “Em breve, teremos uma capacitação para o atendimento especializado aos autistas, com campanha de conscientização nos estabelecimentos comerciais do município”.

A solenidade contou a presença de secretários municipais, vereadores, pessoas com TEA e seus familiares.

Assessoria Parlamentar