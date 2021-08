Prefeitura de Simão Dias entrega Carteira de Identificação do Autista

Certamente o dia 16 de agosto de 2021 ficará marcado na memória daqueles que sempre lutam para que os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) sejam respeitados.

De forma pioneira em Sergipe e de acordo com a Lei Estadual n° 8.522 de 29 de abril de 2019 de autoria do deputado estadual, Luciano Pimentel, e com a Lei Municipal nº 930 de 31 de maio de 2021, de autoria da vereadora, Alaizi Cardoso, a Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta segunda-feira, 16 de agosto, a entrega de dezoito Carteiras de Identificação do Autista (CIA). A solenidade ocorreu na Quadra do Conjunto Centenário.

A Carteira de Identificação do Autista auxiliará os órgãos públicos e os estabelecimentos privados a identificar e dar preferência no atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Desde o mês de julho a atual administração vem realizando o cadastro na sede da Secretaria de Saúde para que os interessados solicitem de forma gratuita a referida Carteira de Identificação do Autista.

Estavam presentes no ato, o prefeito municipal, Cristiano Viana, o deputado estadual, Luciano Pimentel, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, o secretário de Inclusão, Eduardo Ribeiro, os vereadores, Irailde Souza, Prof. Abraao Conceição, Alaizi Cardoso e Aninha do Triunfo e o o Prof. Raimundo dos Santos, fundador do Instituto Ana Carollina – Autismo Simão Dias Inclusão e do Projeto Pernas Amigas – SD.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias