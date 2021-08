Presidente do TCE recebe dirigentes do Sebrae/Sergipe

O conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), recebeu em seu gabinete nesta terça-feira, 17, o superintendente do Sebrae em Sergipe, Paulo do Eirado, acompanhado dos diretores da entidade, Brenno Barreto (Técnico) e Eduardo Prado Júnior (Administrativo e Financeiro).

“O TCE e o Sebrae são parceiros de muitos anos em diversas ações, de modo que é sempre uma satisfação dialogar com integrantes dessa instituição fundamental no apoio aos pequenos negócios de todo o país”, destacou o conselheiro presidente.

De acordo com o superintendente do Sebrae, os trabalhos conjuntos desenvolvidos com o Tribunal de Contas têm “servido de suporte, de segurança jurídica para os inúmeros municípios que o Sebrae trabalha, principalmente quando lidamos com as questões das compras públicas”.

Ainda segundo ele, essa atuação tem buscado contribuir para que a pequena empresa do próprio município possa ter acesso às compras governamentais nas as prefeituras: “tudo isso com segurança para que as comissões de licitações e os escritórios de contabilidade possam atuar e nesse sentido o Tribunal de Contas tem dado muito apoio”.

Também durante a visita, os dirigentes do Sebrae convidaram o presidente do TCE para um evento que realizarão no próximo dia 31 de agosto com o intuito de entregar certificados para construtoras, como forma de garantia de integridade para participar de licitações públicas. ​

Por DICOM/TCE