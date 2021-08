Rosário do Catete realiza primeiro encontro de cultura popular

Como parte das comemorações inseridas no mês do folclore brasileiro, a Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizou na noite desta segunda-feira (16), na Praça Polycarpo Diniz de Resende, o I Encontro de Cultura Popular.

A abertura do evento contou a apresentação dos artistas de Rosário do Catete, através da capoeira e do maculelê do grupo Raízes de Angola. Em seguida, a artista Suianny Borborema, também de Rosário do Catete, declamou um poema sobre a campanha Agosto Lilás, que visa identificar e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. O Reisado de São José, do Povoado São José, em Japaratuba; o Batalhão Senhor do Bonfim e os bacamarteiros, do Povoado Aldeia, em Santo Amaro das Brotas, finalizaram a noite dedicada às manifestações culturais.

A secretária Maura Cecília Santos destacou a importância deste evento, que evidencia as riquezas culturais do povo sergipano. “Neste momento o meu sentimento é de gratidão em poder contribuir para a realização deste evento, que enaltece nosso povo por meio das manifestações culturais e que visa resgatar os grupos folclóricos deste período de dificuldades provocadas pela pandemia do coronavírus. Agradeço, indistintamente, a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste que espero que seja o primeiro de muitos eventos dedicados à cultura”, afirmou a gestora, que estava acompanhada da secretária adjunta de Cultura, Rosana Muniz e do secretário municipal de Educação, Elton Lima.

O mês de agosto é dedicado às manifestações culturais em razão do dia do folclore, comemorado no dia 22 de agosto, instituído pelo Decreto nº 56.747, de 17 de agosto de 1965.

Foto assessoria

Por Keizer Santos