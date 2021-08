Sales Neto participa de reunião para integração de roteiro turístico em Delmiro Gouveia

O Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, participou na manhã desta terça-feira (17) em Delmiro Gouveia (AL), de reunião estratégica para integração de roteiros turísticos nos quatro estados: Sergipe, Bahia, Pernambuco e Alagoas.

O objetivo é planejar ações conjuntas e ampliar a demanda e fomentar o desenvolvimento de atividades turísticas na região dos Cânions de Xingó, com a implantação de um voo direto de São Paulo para Paulo Afonso, e de lá, levar turistas para as cidades da região dos Cânions, incluindo Canindé do São Francisco e Poço Redondo (Rota do Cangaço) em Sergipe.

O evento conta, além de secretários de Turismo dos estados de Sergipe e Alagoas (Marcius Beltrão), gestores públicos estaduais e municipais, empresários, além do trade turístico da região.

Pela Azul Linhas aéreas, está presente Marcelo Bento, Diretor de Relações Institucionais.

Foto assessoria