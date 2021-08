Shopping Jardins em Aracaju anuncia ganhador de moto BMW

A apuração da campanha ‘Acelere o Coração’ promovida pelo Shopping Jardins em Aracaju (SE), foi realizada a partir do sorteio da Loteria Federal nº 5.588, de 14 de agosto, e validada pelo auditor Bruno Cosi, da New Co Assessoria Promocional, referência no mercado promocional e especialista na área de Legalização de Promoções com Distribuição Gratuita de Prêmios nas modalidades de concurso, sorteio e vale-brinde. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira, 16 de agosto, às 18h, nas redes sociais do shopping (@ShoppingJardins). A ganhadora é Thalya Cruz e será agraciada com uma motocicleta BMW, modelo G310 R.

Acelere o coração

A ação promocional em celebração ao Dia dos Pais foi iniciada em 28 de julho de 2021. Para concorrerem ao prêmio, os consumidores cadastraram as notas fiscais de compras efetuadas nas lojas do empreendimento no período de 28 de julho a 12 de agosto, acessando o site shoppingjardinsonline.com.br ou o aplicativo Shopping Jardins Online (Android ou iOS). Cada R$ 150 deu direito a um número da sorte e pedidos realizados no Shopping Jardins Online valeram o dobro de chances (R$ 150 = 2 números da sorte).

O regulamento completo da promoção está disponível em

https://uneshop.app/promo/shopping-jardins/dia-dos-pais-jardins.

Máquinas na pista

A programação em homenagem aos pais segue até o dia 30 de agosto no Shopping Jardins com a exposição de supermotos na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo. A mostra celebra também os 20 anos da ‘Aracaju Moto Fest’, uma das principais festividades do segmento no Norte-Nordeste, e brinda o público com uma seleção especial de máquinas de diferentes estilos e altas cilindradas. O acesso é gratuito.

Foto: Divulgação

Da assessoria