Telemedicina do Sistema Hapvida agora com novas especialidades médicas

Expansão da “Clínica Digital” é uma nova estratégia para facilitar o acesso à consultas eletivas no Portal de Teleconsulta

O Sistema Hapvida utiliza a inovação e a tecnologia para aperfeiçoar seus produtos e cumprir sua missão de oferecer sempre o melhor aos seus beneficiários. Por isso, a partir deste mês de agosto será oferecido, para quem procura o serviço de teleconsulta, novas quatro especialidades médicas: reumatologia, dermatologia, pneumologia e alergologia.

De acordo com José Luciano Monteiro Cunha, diretor corporativo de Telemedicina do Sistema Hapvida, o objetivo é sempre promover mais conforto e segurança ao beneficiário, que pode ter acesso às consultas no conforto de casa de forma digital. “A proposta é que no Portal de Teleconsulta nosso beneficiário tenha a oportunidade, além do atendimento imediato, de acesso a uma consulta na clínica digital, com horas marcadas (eletivas)”, ressaltou.

A modalidade de atendimento remoto, oferecida desde o início da pandemia, que já contava com dez especialidades, alcançou a marca de 800 mil teleconsultas, até junho deste ano. A funcionalidade está disponível para os clientes da operadora Hapvida por meio do site: https://www.hapvida.com.br/teleconsulta.

Por meio do portal, é possível também realizar consultas imediatas para síndromes gripais e covid-19, além de consultas eletivas. Após o login no Portal, basta escolher a opção desejada. As consultas eletivas para as outras dez especialidades permanecem disponíveis. São elas: Clínica médica, Pediatria, Infectologia, Hematologia, Nefrologia, Neurologia, Psiquiatria, Gastroenterologia, Endocrinologia e Endocrinopediatria.

No Portal, o cliente tem acesso ainda à receita, atestado, prescrição de exames de sua consulta realizada. Também é possível avaliar a consulta, no fim do atendimento. Para acessar o serviço de teleconsultas, é preciso ter a biometria facial cadastrada. Caso o cliente não possua, o cadastro pode ser feito no primeiro acesso, dentro do portal.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 7,1 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, Grupo Promed, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 37 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 47 hospitais, 201 clínicas médicas, 45 prontos atendimentos, 173 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

