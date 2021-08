Trabalhadores da Saúde na Área da Saúde farão paralisação de 24h dia 25

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) realizou, nesta segunda-feira, 16, com os servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), representados pelo sindicato, uma Assembleia Geral Extraordinária, na sede do Sintasa, e deliberou-se uma paralisação de 24h, no dia 25 de agosto, a partir das 7h, com ato público na frente da SES.

Após o ato, haverá outra assembleia com a categoria pra deliberar os próximos passos. Estas iniciativas demonstram todo o repúdio da classe pelo não fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho, falta de recomposição salarial há uma década, pelo salário-base abaixo do mínimo para uma parte da categoria e pela falta de revisão do Plano de Emprego e Remuneração (PER) e do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

“É uma luta árdua que o Sintasa vem travando com a gestão há muito tempo, juntamente com os filiados, e este ato é uma maneira de pressionar mais a gestão para fechar o Acordo Coletivo, cuja negociação vem se arrastando há quase três anos e nada de concluir”, disse Augusto Couto, presidente do sindicato, que esteve presente na assembleia com a diretoria Maria Edite e Maria de Lourdes, além do gerente-administrativo, Janderson Alves.

