Uninassau Digital apresenta modelo inovador no qual o aluno personaliza sua pós-graduação ou MBA 100% digital 

Lançamento, em parceria com o UOL EdTech, promete revolucionar a forma como profissionais escolhem uma especialização.

O Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), instituição pertencente ao grupo Ser Educacional, líder de mercado no Norte e Nordeste do país, acaba de lançar a PÓS UNINASSAU DIGITAL. A iniciativa, resultado da parceria com o UOL EdTech, maior empresa de tecnologia para educação do país, é voltada para oferta de cursos de pós-graduação e MBA 100% digital e possibilita que o aluno personalize sua trajetória acadêmica. Neste projeto inovador, os alunos poderão montar seu curso de forma personalizada selecionando até três áreas principais de conhecimento em sua grade de especialização, de acordo com os seus objetivos profissionais.

“A novidade eleva ainda mais o nível de especialização dos nossos alunos e reforça o nosso compromisso com a carreira desses profissionais. Estamos investindo cada vez mais em tecnologias e experiências diferenciadas. Essa parceria com o UOL EdTech reafirma ainda mais o nosso posicionamento”, ressalta Jânyo Diniz, presidente da Ser Educacional.

“O objetivo do lançamento é proporcionar ao estudante uma experiência de aprendizagem digital de qualidade para que ele possa evoluir nos estudos, e de maneira personalizada, considerando seus objetivos profissionais. O estudante que quer, por exemplo, se especializar em marketing, mas também adquirir conhecimentos em tecnologia e gestão de pessoas, poderá selecionar exatamente estas as áreas de conhecimento e montar um curso ideal para seu momento de carreira”, destaca Alex Augusto, CEO do UOL EdTech, empresa de tecnologia para educação, responsável pela criação e gestão do projeto junto com a instituição de ensino.

Por meio da parceria entre uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil, a UNINASSAU, com a principal empresa de tecnologia para educação do país, o UOL EdTech, o projeto PÓS UNINASSAU DIGITAL tem como objetivo beneficiar milhares de estudantes de todo o Brasil com cursos de especialização pensados para potencializar sua empregabilidade e trabalhabilidade.

O mercado de trabalho é cada vez mais dinâmico e veloz, e para que os alunos estejam preparados para este contexto sua formação acadêmica precisa refletir sua carreira. Para isso, a PÓS UNINASSAU DIGITAL oferece uma experiência personalizada para as necessidades de cada aluno, com qualidade acadêmica, agilidade e flexibilidade que o estudo por meio da tecnologia proporciona.

Os alunos podem escolher até três áreas de conhecimento, sendo que cada uma dessas é composta por quatro disciplinas, o que contribuirá para uma formação mais direcionada para objetivos de cada aluno e o seu desempenho profissional. São 166 áreas de conhecimento, como: Neurociências, Liderança, E-commerce, Marketing Digital, Neuromarketing, Finanças, Economia, Gestão Financeira, Governança Corporativa, Gestão de equipes, Psicologia em Gestão, Coaching, Business Intelligence, Transformação Digital, Negócios e Inovação, Nutrição, Psicologia do Trabalho, Farmácia, Gestão em Saúde, Cloud Computing, Desenvolvimento e Engenharia de Software, Realidade Virtual, Segurança de Dados, Ciência de Dados, e muito mais.

Combinadas, estas áreas possibilitam a oferta de milhares de cursos. Desta forma, um deles pode ser exatamente o que cada aluno precisa para desenvolver sua carreira e melhorar sua empregabilidade e a trabalhabilidade.

Conheça todos os cursos da PÓS UNINASSAU DIGITAL pelo link.

Sobre o UOL EdTech

O UOL EdTech é a maior empresa de tecnologia para educação do Brasil. Foi criado em 2017 com o objetivo de transformar a vida das pessoas através de uma educação mais acessível, de qualidade e adequada ao mundo digital. Desde então, desenvolve plataformas de aprendizagem e conteúdos educacionais para empresas, instituições de ensino e pessoas. O UOL EdTech integra o Grupo UOL – a maior empresa brasileira de conteúdo, tecnologia, serviços e meios de pagamentos digitais.

Sobre a UNINASSAU

Centro Universitário Maurício de Nassau, mais conhecido por sua sigla UNINASSAU, está entre as principais instituições de ensino superior do Brasil, mantida pelo grupo Ser Educacional. Fundada em 2003, no Recife, em Pernambuco, a Instituição possui representação em mais de 50 cidades, das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, nas formas de ensino presencial e EAD. Em seu currículo possui centenas de cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogos e de extensão nas mais diversas áreas do conhecimento.

