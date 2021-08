Vereador Eduardo Lima participa do Evento Ação “Isso é Cidadania”

Na manhã desta segunda-feira, 16/08, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), esteve presente na solenidade que recebeu o Ministro da Cidadania, João Roma, para “Entrega Simbólica de Cestas de Alimentos”, promovida pela Secretaria de Inclusão e Assistência Social.

Em 26/05 maio deste ano, o vereador realizou uma visita ao Ministério da Cidadania em Brasília, onde teve seu primeiro contato com o ministro João Roma. O objetivo da reunião foi levar ao conhecimento dele as demandas dos aracajuanos e além disso solicitar o aumento do número de cestas básicas para o município e o fortalecimento das estruturas dos CRAS e CREAS da nossa cidade.

“Infelizmente em nossa cidade ainda temos 38.000 famílias vivendo em situação de extrema pobreza. E o nosso maior desejo é ver a necessidade do povo atendida”, ressaltou o vereador.

