Vigilância Sanitária e CREF/SE fazem fiscalizações

A Vigilância sanitária e o Conselho Regional de Educação Física do Estado de Estado (20ª região) fizeram uma ação de fiscalização nesta terça (17) com o intuito de verificar a situação das academias do Grande Rosa Elze.

Na manhã de hoje (17) foram fiscalizados cinco estabelecimentos com duas interdições realizadas. “Foram realizadas duas interdições éticas, que são interdições que o estabelecimento não tem registro ou não tem um responsável técnico no local, ou falta alguma documentação junto à vigilância para conclusão. São estabelecimentos que não tem o alvará tanto do Conselho quanto da vigilância em dia. O objetivo da ação conjunto com a vigilância e com a polícia militar é dar foco em locais com essas pendências”, afirma Diego Vidal, supervisor de fiscalização do CREF/SE.

Para Caroline Martins, agente de orientação e fiscalização do CREF/SE todas as academias visitadas recebem um prazo para adequação. “Todas as academias que fazemos visitas rotineiras, e que não possuem registro junto ao CREF, recebem um prazo para fazerem o registro. Nesta academias de hoje faz dois anos que não possui registro, então infelizmente nessa situação não tem como dar prazos e ela vai encerrar as atividades até a regularização da situação. Assim que regularizar a gente volta e reabre o estabelecimento”, explica a agente.

A parceria da vigilância sanitária e o CREF/SE busca detectar se as academias estão trabalhando sem responsável técnico e sem documentação necessária para funcionamento, além de serem observadas também a estrutura dos locais. “A vigilância sanitária vê toda a parte estrutural, se a academia está adequada, para que haja a devida prevenção e saúde de toda a população”, explica Cátia Patrícia, coordenadora da Vigilância Sanitária de São Cristóvão.

Ainda segundo ela, a vigilância sanitária possui dois pontos para atender a população, uma no Eduardo Gomes, no CEAC e uma na Sede, na Praça da Matriz. “Temos também no portal da prefeitura uma aba de licenciamento onde a população pode encontrar toda a documentação necessária para providenciar a regulamentação”, reforça ela.

