Aracaju compartilha experiência da PPP da Iluminação no PR

Apresentar o projeto, explicar detalhes e falar da celeridade adotada na Parceria Público-Privada da Iluminação Pública que se tornou um case de sucesso no Brasil. Foi com estes objetivos que os secretários municipais da Infraestrutura, da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sérgio Ferrari, Jeferson Passos e Augusto Fábio, respectivamente, receberam em reunião a prefeita da cidade de Ponta Grossa (PR), Elizabeth Schmidt e integrantes de sua equipe.

No encontro, realizado nesta quarta-feira, 18, na sede da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), os gestores da capital sergipana detalharam como foi iniciada a modernização do parque de iluminação da cidade, desde as negociações com a Caixa Econômica Federal até o início da instalação das luminárias de LED no bairro Bugio.

A prefeita paranaense afirmou que a ideia é levar o caso de Aracaju como um grande exemplo para Ponta Grossa. “Temos grande interesse em fazer a PPP da iluminação, para transformar nossa cidade, para ter economia, valorizar os espaços e ter mais segurança. Estamos vendo qual o caminho percorrido por Aracaju, como o prefeito Edvaldo Nogueira e sua equipe fizeram este processo acontecer, quanto tempo levou e a segurança deste tipo de trabalho. Observar a celeridade e as audiências públicas que ocorreram aqui nos interessa muito, está sendo muito válido”, comentou Elizabeth.

O secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, destacou que o reconhecimento ao êxito desta PPP é fruto de um trabalho ágil e tecnicamente correto desenvolvido pela gestão municipal.

“O que nos dá satisfação é que quem está nos indicando para conversar com as prefeituras é a Caixa Econômica Federal. Estamos servindo de referência, fomos o município mais eficiente, entre a assinatura do contrato e início da operação. Isso em comparação com outras grandes cidades do Brasil, como Belém [PA], Feira de Santana [BA], cidades do estado de São Paulo e muito mais. Temos a segurança de que o trabalho foi bem feito, e é muito satisfatório saber que somos referência para orientar outros municípios a fazerem o mesmo”, afirmou Ferrari.

Tônia Mansani, presidente da Agência de Fomento de Ponta Grossa, elogiou o trabalho da Prefeitura de Aracaju na condução do processo de parceria com a iniciativa privada. “A modernização do nosso parque de iluminação é uma grande meta nossa, e Aracaju está dando segurança no modelo, a visita vem sendo de grande valia. Sem dúvida temos Aracaju como referência, por tratar esse tema de forma muito eficiente e rápida. Quando falamos em PPP ainda há muitas dúvidas, e estar aqui possibilitou ver de modo prático a forma de adotar este modelo”, disse.

“Entendemos que Aracaju executou um projeto de sucesso, e buscamos aqui uma segurança para optar mesmo pela parceria público-privada. Ponta Grossa não teria como fazer um investimento inicial para trocar todo o parque de iluminação por conta própria. A PPP vem para viabilizar isso. O consórcio que vencer terá um prazo de 18 meses para implantar todas as lâmpadas em 13 anos de pagamento. Há aí uma resposta muito rápida à sociedade”, enfatizou Cláudio Grokovski, secretário da Fazenda do município paranaense.

PPP da iluminação

A PPP fará de Aracaju a primeira capital do país a ter todo o seu parque de iluminação pública com a tecnologia de LED. O consórcio, firmado com a empresa Conecta Aracaju S/A, irá gerir o parque de iluminação pelos próximos 13 anos e tem o prazo de 18 meses para realizar a melhoria de quase 60 mil pontos luminosos e a ampliação da rede na cidade.

Foto: Marcelle Cristinne