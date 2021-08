Automação é foco de projeto apoiado pelo Governo do Estado

Empresa subsidiada pela Fapitec via edital Tecnova II visa desenvolver aplicativo multilíngue

Mais uma empresa sergipana está se destacando com o auxílio do Governo do Estado, por meio do edital do Programa de Apoio à Inovação em Empresas Brasileiras (Tecnova II). Através do projeto IoT Arduino Projects, a Fabtech & Serviços pretende desenvolver um aplicativo multilíngue para smartphone, para auxiliar no desenvolvimento de projetos de automação industrial e/ou residencial.

O coordenador do projeto, Fábio Sobreira, explica seu objetivo. “Diversas empresas, produtores ou residências apresentam a necessidade de automatizar alguma parte do seu processo ou da sua empresa/residência. Com isso, nossa ideia é auxiliar nos projetos de automação, seja ela industrial ou residencial. A inovação facilitará a utilização da plataforma Arduino, com a demonstração dos projetos que poderão ser utilizados no incremento dos negócios da empresa”, afirma.

Arduino é uma placa de prototipagem eletrônica de código aberto, que inclui hardware e software livre. Ela visa oferecer ferramentas adaptáveis e de baixo custo para a criação de projetos interativos de diversas ordens. A partir disso, a placa pode servir tanto para o desenvolvimento de projetos interativos como para ser conectada a outro computador.

Edital

O Tecnova II é um edital coordenado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec). Assim como outros projetos contemplados pelo edital, o IoT Arduino Projects receberá um valor de aproximadamente R$ 300 mil como forma de incentivo para a sua realização. O edital possui um aporte global de R$ 2 milhões.

Fábio Sobreira destaca que o Tecnova é “uma excelente oportunidade para as empresas realizarem projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos em prol da sociedade, com apoio financeiro do Governo”. “Espero que o Tecnova seja renovado para que novos projetos sejam desenvolvidos”, completa o coordenador.

Para o diretor-presidente da Fapitec, Ronaldo Guimarães, projetos como o IoT Arduino conectam-se com o propósito do Governo de Sergipe e da Fundação de apoiar iniciativas que proponham a inovação como chave para a qualidade de vida. “A automação é um processo inovador, que traz dinamismo e celeridade ao cotidiano. Esses valores são indispensáveis ao escopo do edital Tecnova II, através do qual temos oferecido suporte a este e outros diversos projetos com valor agregado bastante significativo”, destaca o presidente.

Foto Fapitec