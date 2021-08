Carlinhos Maia é condenado a pagar R$ 30 mil por rabiscar quadro de artista sergipana em Aracaju

O influencer digital Carlinhos Maia foi condenado pela Justiça por rabiscar o quadro da artista plástica sergipana Lau Rocha.

A decisão foi proferida pelo juiz Cristiano José Macedo Costa, da 11ª Vara Cível de Aracaju, condenou Luiz Carlos Ferreira dos Santos, a pagar R$ 30 mil por rabiscar um quadro da artista sergipana Lau Rocha, em um hotel de Aracaju.

O caso aconteceu no ano de 2019, durante uma visita do humorista à capital sergipana para a realização de dois shows quando, no hotel, ele decidiu tomar a atitude que considerou como “brincadeira”.

Na época, Carlinhos Maia publicou nos stories do Instagram as imagens enquanto rabiscava o quadro, mas não demorou para ser criticado. A repercussão foi grande nas redes sociais do artista e tomou proporção nacional, sendo um dos assuntos mais comentados. Para se justificar, Carlinhos Maia afirmou, também nas redes sociais, que a “brincadeira” teve autorização da proprietária do quadro, que era a dona do hotel onde ele estava hospedado.

Após ser criticado, Maia fez outros vídeos falando que teve autorização da proprietária do hotel para rabiscar o quadro. De acordo com a decisão, o direito de modificação é uma prerrogativa exclusiva do autor da obra.

A proprietária do estabelecimento, também ré na ação, além da condenação pelo valor, deve devolver o quadro à artista.

