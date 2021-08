Centro de Especialidades Odontológicas de Laranjeiras será reinaugurado pela Saúde Estadual

Com 10 anos de funcionamento, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Roque Almeida de Oliveira, que atende a população de Laranjeiras e municípios da região, passou por processo de reestruturação para qualificar o atendimento aos usuários e será reinaugurado nesta quinta-feira, 19. Oferta do SUS (Sistema único de Saúde) para os cidadãos através do programa federal Brasil Sorridente e do Governo de Sergipe, os CEOs estaduais são administrados pela Fundação Estadual de Saúde (Funesa), com suporte da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e atuam com serviços odontológicos especializados, de média complexidade.

A obra, que teve um investimento de R$ 184.934,04, envolveu a reestruturação de um espaço com quatro consultórios totalmente equipados, recepção, sala da gerência, sala de arquivo, almoxarifado, Depósito de Materiais de Limpeza, sala de lavagem, sala de esterilização, copa e quatro banheiros. A unidade também conta com cadeiras odontológicas com revestimento em couro de alta densidade, seladora automática, ultrassom portátil e fixo, estabilizador Godoy e aparelhos de radiografias intraorais.

A equipe de trabalhadores possui sete cirurgiões-dentistas, seis auxiliares em Saúde Bucal, um recepcionista, um auxiliar em serviços gerais e um vigilante patrimonial. De acordo com a cirurgiã-dentista do CEO de Laranjeiras, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais e mestra em Odontologia com área de concentração em Clínica Odontológica, Graziane Ribeiro Couto, a reforma da unidade foi de suma importância, pois agrega melhoria para os profissionais e usuários, com um ambiente mais confortável para realização do atendimento. “Para a população que acessa o serviço do CE de Laranjeiras, a melhoria do ambiente é significativa, pois a unidade proporciona um serviço de melhor qualidade para o paciente”, afirma.

A odontóloga também destaca o fortalecimento do serviço ofertado, uma vez que os profissionais atuam num espaço saudável, que garante conforto aos usuários e profissionais. “A Funesa disponibiliza material de qualidade para que a gente possa fazer esses atendimentos. Agregado à reforma, isso vai potencializar ainda mais o serviço na regional de Laranjeiras. Além da reforma estrutural da unidade, também foram adquiridos novos equipamentos, como as cadeiras odontológicas, estabilizador Godoy para atendimento a pacientes com necessidades especiais e outros pacientes que necessitam, ultrassom portátil, aparelhos de radiografia, entre outros materiais. É muito satisfatório e gratificante fazermos atendimento em um local com a estrutura adequada e bons equipamentos pois favorece ao ideal atendimento e acolhimento de todos que acessam o serviço de CEO de Laranjeiras”.

Para a diretora geral da Funesa, Lavínia Aragão, a equipe da Fundação está muito feliz e satisfeita com a reforma do CEO de Laranjeiras, não apenas por garantir melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde que lá atuam, mas principalmente por qualificar ainda mais o acesso ao serviço que já é prestado com excelência à população sergipana. “Isso só confirma, mais uma vez, o compromisso do Estado com a implementação das políticas públicas na área de saúde, garantindo cada vez mais condições dignas de trabalho e acesso aos serviços e ações de saúde”, ressalta.

Serviços

As oito unidades dos CEOs – localizadas em Boquim, Capela, Laranjeiras, N. Sra. da Glória, Propriá, São Cristóvão, Simão Dias e Tobias Barreto – ofertam serviços nas áreas de periodontia, endodontia, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia oral, atendimento a pessoas com necessidades especiais, e diagnóstico bucal com ênfase na detecção do câncer de boca. Em Sergipe, a escolha pelos centros regionalizados, geridos pela SES, por meio da Funesa, foi uma iniciativa do governo estadual para assegurar que os municípios que não possuem CEO municipal pudessem ter acesso a esses serviços.

Além desses serviços, os Centros também contam com a garantia de exames complementares como radiografias periapicais, interproximais, oclusais, panorâmicas e exames anatomopatológicos para o correto diagnóstico e tratamento da saúde bucal. Se o paciente for diagnosticado com outras necessidades, a exemplo do câncer de boca ou tratamento de alta complexidade, ele é encaminhado para a rede hospitalar. Na rede hospitalar, os atendimentos odontológicos são realizados no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Hospital Regional de Itabaiana e Hospital Universitário (HU).

Fonte e foto SES