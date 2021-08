Delegacia de Arauá possui verba de R$ 200 mil para reforma imediata do prédio

Recursos destinados pelo senador Alessandro Vieira também contemplam as unidades de Capela e Itabaianinha

A Secretaria da Segurança Pública já possui R$ 200 mil para a reforma da Delegacia de Arauá. Há também verbas já garantidas para as cidades de Capela, com R$ 150 mil; e Itabaianinha, mais R$ 150 mil. As verbas são oriundas de recursos destinados pelo senador Alessandro Vieira.

Segundo a engenheira Roseane Moura, coordenadora do setor de engenharia da SSP, o maior valor foi destinado para Arauá, pois é a cidade que necessita de uma reforma mais estrutural. “Definimos o maior valor para Arauá, mas com valores também bem definidos para outras cidades”, afirmou.

O setor de engenharia já realizou visitar em todos os prédios e está em fase final de conclusão dos projetos, para solicitar orçamentos e iniciar o processo de licitação dos prédios. “Estamos olhando todos com bastante cuidado, para definir o projeto com base na estrutura atual dos prédios”, explicou.

SSP